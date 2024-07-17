為救落水夫「妻子跟著跳下去」　登山網紅夫妻檔雙雙溺斃

▲一對中日登山網紅夫妻，6月底不幸雙雙溺斃。（圖／翻攝Instagram@tbs0412，下同。）



記者吳美依／綜合報導

外國一對熱愛登山的網紅夫妻檔驚傳喪命，根據同行山友說法，41歲丈夫渡河時，不慎被湍急水流捲走，而35歲妻子為了救人，竟也跟著跳入水中，最終雙雙溺斃。

南華早報等外媒報導，41歲日籍丈夫伊藤翼、35歲中國籍妻子阿古（Agu）熱愛登山，在兩國戶外運動圈小有名氣，去年2月才結婚，如今卻被家屬證實，6月29日在日本岐阜縣登山時，死於一場溺水意外。

事發河流寬度約80公尺、深度約20公尺，由於前一天暴雨，水位高漲且水流很快。一行人渡河時，伊藤翼被急流捲走，阿古救夫心切而縱身一躍，卻也很快就被淹沒。

5小時後，搜救人員在下游300公尺處尋獲2人遺體。當局證實，2名死者都有穿救生衣，但被緊急送醫後仍宣告身亡，死因皆為溺斃。

伊藤翼的妹妹表示，由於收到太多私訊關切與哀悼，才決定在Instagram證實噩耗。她說，哥哥和嫂嫂「應該在天堂一起爬山了。」

伊藤翼生前最後一篇貼文是在6月28日，也就是發生意外的前一天，記錄夫妻倆在日本小浜灣海蝕洞「蘇洞門」垂降的經歷。親友與粉絲們紛紛留言哀悼，「我一直都很期待你們的貼文，聽到這個意外令我很震驚」、「我很欽佩他總是精彩又具挑戰性的登山活動」、「我從他的精神上學到很多，更別說登山技巧了」。