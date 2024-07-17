花蓮自由行已補助9萬房！觀光署：感覺到加溫　越南3包機要來了

▲觀光署副署長林信任。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

為振興強震後的花蓮觀光，6月起入住花蓮旅宿，平日每房補助1千元，假日補助500元，根據觀光署統計，截至7月15日止，已補助9萬間房，申請優惠金額達9千萬元，雖6月花蓮訂房率仍僅有2成5，不過觀光署表示，已感覺到加溫現象，另也談成越南3架包機到花蓮旅遊。

觀光署副署長林信任今（17日）出席大鵬灣觀光遊憩設施促參招商活動受訪時表示，截至7月16日止，花蓮自由行住房補助超過9萬房申請，每天增加房間數都有慢慢往上，至於團客，花蓮加上台東共有136團提出申請，已感覺到加溫現象。

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林信任指出，6月訂房率花蓮大概維持2成5，台東訂房率已經到3成多，宜蘭有突破4成，6月整體台灣住房率約4成5，宜花東還是會持續推動，讓住房率提高；希望能夠有更多活動帶動，最近台東、花蓮管理處都有持續辦理相關活動，希望以活動創造更多誘因和旅客量，旅客可參加活動又能享受補助，雙管齊下拉高宜花東住房。

至於暑假訂房部分，林信任表示，宜蘭上周不管童玩節或壯圍地區地景藝術節，以及表演系列活動都已展開，他到宜蘭也感受到很多旅宿業非常滿意，雖有些高價房還沒滿，但活動周邊飯店都有滿房現象，有關7月和8月訂房預測還要進一步了解。

不過由於在住房補助點火下，花蓮6月住房率仍僅有2成5，未來是否再加碼，林信任表示，目前對花蓮補助或行銷力道都是宜花東中最強，提升國人對去花蓮旅遊意願方面還是要更努力，希望能夠拉動更多觀光客。

林信任指出，目前7月5日已有從越南包機到花蓮的國際客，8月和9月也都越南旅客包機到花蓮旅遊，每架約200人，另台東也確定有越南包機將帶來國際客。