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越南燒烤店「瓦斯外洩」爆炸！7人嚴重燒傷　恐怖瞬間畫面曝光

▲越南一間韓式燒烤店疑似因為瓦斯外洩引發爆炸。（圖／翻攝自Facebook／Vĩnh Phúc 24h）

▲越南一間韓式燒烤店疑似因為瓦斯外洩引發爆炸。（圖／翻攝自Facebook／Vĩnh Phúc 24h，下同）

文／中央社

越南北部永福省一家正在裝潢即將開幕的韓式燒烤店今天早上疑似因為瓦斯外洩引發爆炸，事故導致7人嚴重燒傷，其中2人為韓國籍。

綜合越南民智報（Dan Tri）、越通社（VNA）報導，越南永福省（Vinh Phuc）永安市（Vinh Yen）今天發生一起爆炸案。一家裝潢中的韓式燒烤店疑似因為瓦斯外洩引發爆炸，共計7人嚴重燒傷，其中2人為韓國籍。

目擊者表示，爆炸威力巨大，整家韓式燒烤店的玻璃門窗都被炸碎，玻璃飛濺到對面樓房，一輛停在燒烤店門口的貨車車門則扭曲變形。

相關單位正在調查爆炸發生的確切原因。

附近居民表示，這家韓式燒烤店的老闆是韓國人，今天早上一批工人進到裡面裝潢，大概再過兩、三天就要開幕，卻發生爆炸。

有民眾表示，這批工人進去施工的時候，隔壁牙醫診所的員工就已經聞到瓦斯味，並提醒工人，但未獲對方理會。

餐廳對面的大樓保全說，爆炸威力相當驚人，連附近店家的玻璃都被震碎，馬路與人行道上滿是碎玻璃，「幸運的是，當時大家都已經上班，沒有人在等紅燈或走路經過」。

▲越南一間韓式燒烤店疑似因為瓦斯外洩引發爆炸。（圖／翻攝自Facebook／Vĩnh Phúc 24h）

對面啤酒屋店員指出，一開始以為是汽車撞進餐廳，幾秒後看到三、四名年輕人跑出來，衣服都破爛不堪且全身被燒傷。

韓國是越南最大外資來源，累計至今年上半年，韓國在越南投資已超過874億美元。韓國企業布局遍及越南北部多個省市，主要投資領域為製造業。受韓資大量湧入影響，越南北部有為數可觀的韓國餐廳。

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