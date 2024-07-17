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曼谷飯店6死！越南知名化妝師遭毒殺　母悲痛：無法接受

▲▼ 泰國曼谷飯店毒殺案，其中一名死者是越南37歲知名化妝師Phu Gia Gia（Tran Dinh Phu）。（圖／翻攝自臉書）

▲越南37歲知名化妝師Phu Gia Gia（Tran Dinh Phu）曾與許多名人、選美皇后合作過。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國曼谷市中心愛侶灣君悅酒店（Grand Hyatt Erawan）16日發生6死毒殺案，其中一名死者為越南37歲知名化妝師Phu Gia Gia（Tran Dinh Phu）。他的母親Tuy目前已得知兒子死訊，她本人與丈夫都感到非常震驚，「我們看了泰國警方在網路上發布的訊息和文件…我們無法接受37歲兒子在泰國去世的事實」。

越南快訊（VnExpress）引述死者母親Tuy的說法指出，Phu Gia Gia當初說要去泰國出差3天，並未提及同行者是誰，在12日出發之後，原定14日返國，但就在14日中午，丈夫打電話確認兒子返國時間以便等待他回國時，Phu Gia Gia宣稱工作尚未完成，15日才會回去。然而這卻是一家人最後一次聽到他的聲音，自此之後再也聯繫不上他。

Phu Gia Gia（Tran Dinh Phu）來自越南中部沿海城市峴港（Da Nang），是一名化妝師，擁有20多年相關經驗，曾與許多名人、選美皇后合作過。

▲▼ 泰國曼谷飯店毒殺案，其中一名死者是越南37歲知名化妝師Phu Gia Gia（Tran Dinh Phu）。（圖／翻攝自臉書）

▲Phu Gia Gia（Tran Dinh Phu）告知家人延至15日返回越南，但家屬卻再也聯繫不上他。（圖／翻攝自臉書）

如今死者母親Tuy卻從他的朋友、同事與合作過的藝術家口中得知兒子死訊，非常震驚且無法接受。根據BBC越南語頻道報導，Phu Gia Gia一名學生宣稱他是接受Sherine Chong聘請作她的私人化妝師；他的父親也向媒體透露，兒子是被一名越南裔美國女子雇用，前往泰國幫她化妝，為期3天。

針對這起事件，越南駐泰國大使范越雄表示，大使館人員已與當地相關部門聯繫，核實事件信息並採取必要的公民保護措施。

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