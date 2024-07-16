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快訊／花蓮賓利自撞！40歲前獅子會長拋飛慘死　車內發現海洛因

▲▼花蓮吉安台11線賓利自撞。（圖／民眾提供）

▲花蓮吉安台11線賓利自撞，陳姓駕駛拋飛車外慘死。（圖／民眾提供）

記者王兆麟、莊智勝／花蓮報導

花蓮縣吉安鄉台11線2.7K處今(16日)凌晨發生一起死亡車禍，警方調查，一另黑色賓利當時沿路往南行駛，行經事故彎道時，疑似車速過快失控，接連撞上路旁鐵皮屋、橋墩等，隨後又飛落橋下，導致車身變形爛毀，駕駛也被拋飛、並壓在車下，警消到場將其救出時已經明顯死亡。初步了解，死者為40歲的陳姓男子，疑似是附近某工廠老闆；此外警方還在駕駛座處發現一小包海洛因，詳細案情尚待釐清。

警方調查，該輛賓利轎車今凌晨12時13分許沿著台11線往南飛快行駛，但在一處彎道時疑似車速過快失控，先撞上路旁的招牌、鐵皮屋，隨後猛撞一旁橋墩、並飛落橋下；由於撞擊過程中車體嚴重變形，且左側車身掀開，陳姓駕駛當場被拋飛，並壓在賓利車下動彈不得。

警消獲報後出動人車到場搶救，並以吊車移開賓利車，協助陳男脫困，但當時他已經沒有呼吸心跳，明顯死亡。警方依據駕駛座內名片，研判駕駛疑似是附近工廠的老闆、前獅子會會長，目前已經通知家屬前往指認。

此外，警方還在駕駛座處發現疑似毒品1包，經送驗檢測後確定為一級毒品海洛因，但由於陳男到院前死亡、血液已經凝固，無法抽取進行檢測，後續將進一步釐清死者確切身分以及毒品來源。

▲▼花蓮吉安台11線賓利自撞。（圖／民眾提供）

▲▼花蓮吉安台11線賓利自撞。（圖／民眾提供）

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