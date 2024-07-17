河南暴雨猛灌「電梯」！水深到腿部…受困母女狂按求救鈴

記者廖翊慈／綜合報導

河南商丘連日受暴雨影響多地出現洪水災情。一對母女17日深夜搭電梯至地下室，怎料搭上樓時，雨水瞬間湧入電梯內，馬上淹到兩人的腿部。兩人狂按求救鈴，在受困1小時後，才順利獲救。

據《中華網新聞》報導，河南商丘一對母女17日半夜得知地下室淹水了，急忙搭乘電梯下樓查看愛車的狀況，查看結束後，兩人搭電梯想回樓上的住處，但電梯一關門後，外頭的雨水以極快的速度灌入電梯內。

▲暴雨湧入電梯。（圖／翻攝自星視頻）

女兒表示，「看到水湧進來後，我們開始很慌張，很擔心死在電梯裡，只能狂按求救鈴，還瘋狂跟監視器鏡頭揮手，水位開始越來越高，我們開始拍打電梯門，希望外頭有人能聽到我們的求救聲，電梯裡一點手機訊號都沒有，還好我們困了1個多小時，物業就來救我們了。」

相關影片引起熱議，有專家就提醒，不管是碰上水災、火災、地震，都應該走樓梯，而非搭乘電梯，以免發生生命危險。

河南氣象部門17日指出，全省陰天，大部有陣雨、雷陣雨，黃淮之間部分縣市有中到大雨，其中三門峽北部、南陽東部、許昌、漯河、周口、商丘東部、駐馬店北部部分縣市有暴雨，局部大暴雨，並伴隨短時強降水、雷暴大風等強烈對流天氣。

河南氣象預報還指出，17日1時至2時，降水量名列前三名的站點分別為，永城市沱濱129.8毫米、永城市大王集126.5毫米、永城市雙橋107毫米。最大小時降水量為永城市沱濱79.5毫米。