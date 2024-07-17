　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

河南暴雨猛灌「電梯」！水深到腿部…受困母女狂按求救鈴

記者廖翊慈／綜合報導

河南商丘連日受暴雨影響多地出現洪水災情。一對母女17日深夜搭電梯至地下室，怎料搭上樓時，雨水瞬間湧入電梯內，馬上淹到兩人的腿部。兩人狂按求救鈴，在受困1小時後，才順利獲救。

據《中華網新聞》報導，河南商丘一對母女17日半夜得知地下室淹水了，急忙搭乘電梯下樓查看愛車的狀況，查看結束後，兩人搭電梯想回樓上的住處，但電梯一關門後，外頭的雨水以極快的速度灌入電梯內。

▲▼暴雨灌電梯。（圖／翻攝自星視頻）

▲暴雨湧入電梯。（圖／翻攝自星視頻）

女兒表示，「看到水湧進來後，我們開始很慌張，很擔心死在電梯裡，只能狂按求救鈴，還瘋狂跟監視器鏡頭揮手，水位開始越來越高，我們開始拍打電梯門，希望外頭有人能聽到我們的求救聲，電梯裡一點手機訊號都沒有，還好我們困了1個多小時，物業就來救我們了。」

相關影片引起熱議，有專家就提醒，不管是碰上水災、火災、地震，都應該走樓梯，而非搭乘電梯，以免發生生命危險。

河南氣象部門17日指出，全省陰天，大部有陣雨、雷陣雨，黃淮之間部分縣市有中到大雨，其中三門峽北部、南陽東部、許昌、漯河、周口、商丘東部、駐馬店北部部分縣市有暴雨，局部大暴雨，並伴隨短時強降水、雷暴大風等強烈對流天氣。

河南氣象預報還指出，17日1時至2時，降水量名列前三名的站點分別為，永城市沱濱129.8毫米、永城市大王集126.5毫米、永城市雙橋107毫米。最大小時降水量為永城市沱濱79.5毫米。

ET快訊
快訊／16:53規模4.7地震　8縣市有感「最大震度4級」
快訊／發生地震！　預估震度3級
快訊／遭起訴求重刑　楊文科回應了
快訊／雨區擴大！12縣市大雨特報　大雷雨灌6地
快訊／楊文科涉圖利建商！　天坑豐邑喊冤：絕無偷工減料
台中酒店紅牌殺男友「水泥埋屍」　閨蜜自拍成鐵證
快訊／大雷雨轟2縣市　警戒1小時
快訊／台中女墜大排死亡　遺體漂3公里
快訊／火燒車！　駕駛座遺體已碳化
快訊／雨來了！10縣市大雨特報　下到入夜
快訊／女店員搞垮整間店！　可不可招牌拆掉了
竹科人上班都穿「這2牌」！他求問好在哪：都想買了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

手搖店員被客訴！霸王茶姬竟「大字報」貼出個資　挨批好大威風

規模最大！兩岸800人PK橄欖球友誼賽　台隊伍獲男子15人制冠軍

河南暴雨猛灌「電梯」！水深到腿部…受困母女狂按求救鈴

怒斥美國對台軍售　陸外交部：暫停舉行新一輪中美軍控磋商

陸直播主不好當！主播嘆半年收入僅1.6萬　時長不夠被索賠425萬

陸資金融機構要求部分駐港員工「退還獎金」！金額最高達千萬

價格戰打不停！陸最大汽車經銷商鎖定「退市結局」　每股跌剩3元

「福寶」深受兩國喜愛！　首爾市長請求向中國租借「大貓熊」

強力噴泉突沖出！射穿6歲女童下體　「鮮血浸透4片衛生棉」進ICU

「桂林4天3夜遊」團費180元！媽堅信「國家補助」...兒直接報警

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

妻意外翻到「前女友合照」　老公看見秒裝傻：這是誰？

同事趁停等紅燈嗑便當！他目擊笑：時間管理大師

徐乃麟反控誣告：這些人夠壞！　喊話韓國瑜「提高加重誹謗罪刑」

綠燈耍龜逼後車違規 眾怒：蓄意害人過不了

李多慧質問沒到場粉絲　生氣喊：去別的球場？

飲料吐口水徒手攪！分店被搞倒　疑可不可女店員道歉：好玩錄影_

40歲孕婦駕車「醫院車道暴衝」　2行人遭撞飛...重傷搶救中

狗狗去世後她再帶回一隻　爸抗拒→每天抱著不放手

萬華深夜「掃黃」　3賣淫女竟跳樓躲警

手搖店員被客訴！霸王茶姬竟「大字報」貼出個資　挨批好大威風

規模最大！兩岸800人PK橄欖球友誼賽　台隊伍獲男子15人制冠軍

河南暴雨猛灌「電梯」！水深到腿部…受困母女狂按求救鈴

怒斥美國對台軍售　陸外交部：暫停舉行新一輪中美軍控磋商

陸直播主不好當！主播嘆半年收入僅1.6萬　時長不夠被索賠425萬

陸資金融機構要求部分駐港員工「退還獎金」！金額最高達千萬

價格戰打不停！陸最大汽車經銷商鎖定「退市結局」　每股跌剩3元

「福寶」深受兩國喜愛！　首爾市長請求向中國租借「大貓熊」

強力噴泉突沖出！射穿6歲女童下體　「鮮血浸透4片衛生棉」進ICU

「桂林4天3夜遊」團費180元！媽堅信「國家補助」...兒直接報警

偽造車牌問題　從治安上升到國安層次

陳美鳳攜帥哥遊青森！　縣長當副廚烤肉同歡「當場宣布好消息」

帶女友家人去日本「導遊兼翻譯」！　他曝8天崩潰經歷：想分手

快訊／16:53花蓮近海規模4.7地震　8縣市有感「最大震度4級」

夏天拍懷孕戲有多辛苦？八點檔女星「綁假孕肚+腰封」熱到變瘦了

ETF月配新秀冠軍！00946首配0.067元　年化配息率逾7%

開箱澎湖絕美海景民宿！穿梭摩洛哥建築宛如置身國外　坐賞浪漫夕陽

手搖店員被客訴！霸王茶姬竟「大字報」貼出個資　挨批好大威風

同事玩笑開過頭　女坐3F圍牆「翻落天井」重摔亡！恐怖畫面曝

快訊／花蓮發生地震　宜花預估震度3級

女警太正！詐騙車手乖乖認罪　被逮捕不忘誇：好漂亮的警察

大陸熱門新聞

2嫩妹搭計程車「肉償車資」！運將炫耀慘了

港鐵變屍速列車！數十乘客尖叫「逃命狂奔」

9歲兒嗆寧做工不讀書　搬2天鋼筋老實了

2遊客接連拍到長牛角的蛇嚇傻！動物學家解答

媽參加4天3夜桂林遊「團費180元」！兒直接報警

點黃燜雞米飯吃出一整隻燉爛老鼠　顧客：我快吃完了

強力噴泉突沖出！射穿6歲女童下體

黃金價格創歷史新高　他秒掃貨近90萬元金條

玉溪高原游泳館曝光！中華台北游泳隊也來集訓

「張志傑」離世14天！印尼羽協不再負責

百萬網紅連三場直播都無人下單　廠商斥詐騙提告

正妹泰國失蹤疑遭綁架肢解！生前最後畫面曝

繼BMW後！奧迪、賓士也「退出價格戰」

OL吃毒菇斷片！隔日「夢遊」到公司堅持上班.

更多熱門

相關新聞

史上最強暴雨狂炸河南！南陽單日雨量逾600毫米

史上最強暴雨狂炸河南！南陽單日雨量逾600毫米

河南多地7月14日以來出現極端暴雨天氣，其中南陽、周口、許昌等地出現特大暴雨，南陽、商丘、周口、開封等多地已拉響最高級別的暴雨紅色預警。據中央氣象台消息，7月15日9時至16日8時，大陸全國降水量前十，河南占9席，其中，南陽社旗以418.6mm居全中國大陸第一。

快訊／台南男女受困住處電梯3天

快訊／台南男女受困住處電梯3天

陸女夢中「床在漂」　醒來一看整屋淹水

陸女夢中「床在漂」　醒來一看整屋淹水

山東局部極端性降雨！濟南迎大暴雨

山東局部極端性降雨！濟南迎大暴雨

河南局地特大暴雨！水深至成人腰部

河南局地特大暴雨！水深至成人腰部

關鍵字：

商丘暴雨淹水電梯河南

讀者迴響

熱門新聞

東京30歲女子遭集體性侵！日本國腳人在現場　當場被逮捕

親友肉搜擋道駕駛　駕駛討道歉

即／瞞已婚哭了　啦啦隊女神證實：我離婚了

2嫩妹搭計程車「肉償車資」！運將炫耀慘了

「台灣為我們做了什麼」　川普：應該付美國保護費

可不可女店員被炎上！「親友疑出面」狂求刪文

快訊／可不可提告！最新聲明：向口水女店員、新竹關埔店求償

領錢了！明起15項給付接力入帳　185萬人平均領1.87萬元

全球最罕見鯨魚沖上海灘　人類未見過活體

培諾米達信義幼兒園毛畯珅案！監院發聲

可不可女店員搞垮整間店　工程人員今到場拆招牌

試管嬰入住10天窒息亡　母淚訴護理之家沒道歉

快訊／台南男女受困住處電梯3天

台南夫妻困自宅電梯3天！岳母驚聞「救命」嚇壞報警

天赦日遇「關聖帝君聖誕」　錯過再等57年

更多

最夯影音

更多

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

妻意外翻到「前女友合照」　老公看見秒裝傻：這是誰？

同事趁停等紅燈嗑便當！他目擊笑：時間管理大師

徐乃麟反控誣告：這些人夠壞！　喊話韓國瑜「提高加重誹謗罪刑」

綠燈耍龜逼後車違規 眾怒：蓄意害人過不了

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面