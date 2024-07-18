年度大潮要來了！一圖看「警戒時間區域」　氣象署：注意淹水

▲年度大潮警戒時間和區域。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

年度大潮要來了，氣象署公布2024年度天文大潮警戒時間和區域，首當其衝的則是7月20日到24日，西南部沿海台南至屏東，以及東北部沿海包括新北、基隆、宜蘭，率先面臨最高滿潮，氣象署表示，有些地方每年總有那麼幾天，明明大晴天卻水漫柏油路，是年度大潮造成的。

中央氣象署在臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」指出，「年度大潮」就要來了！月球和太陽的引力造成地球海水的潮起潮落，科學家把這個現象稱為「天文潮」，而年度大潮是一年之中潮位最高的滿潮，稱為「年度大潮」。在月球、地球引力及大氣壓力多重作用下，通常年度大潮會發生在台灣「秋分前後的朔月或望月」，或是當月亮位於「近地點」時，也可能會發生年度大潮。

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各地的年度大潮時間略有不同，氣象署也公布今年年度大潮時間和區域，其中7月20日到24日西南部沿海台南至屏東，以及東北部沿海新北、基隆、宜蘭等，預計發生年度大潮。

氣象署表示，8月19日到23日西部沿海新北至嘉義預計發生年度大潮，西南部及東北部沿海潮位亦偏高；9月17日到21日澎湖、金門、馬祖預計發生年度大潮，西部沿海潮位亦偏高；10月16日到20日澎湖、金門、馬祖潮位亦偏高。

氣象署提醒，沿海低窪區在漲潮期間，要注意海水倒灌與局部淹水等狀況。