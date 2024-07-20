陜西商洛一大橋垮塌「已致11死」！還有30餘人失聯　驚悚畫面曝

▲陜西省商洛市一大橋塌方。（圖／翻攝自央視）

記者鄭思楠／綜合報導

據《央視新聞》報導，受暴雨影響，7月20日4時50分左右，商洛市柞水縣至山陽縣高速公路一大橋塌方。目前，武警商洛支隊已出動兵力緊急進行搜救。現場圖片所見，大橋其中一大段斷裂，陷入河中。

陜西省委宣傳部20日最新通報，19日20時40分左右，陜西省商洛市柞水縣境內突發暴雨山洪，導致丹寧高速公路水陽段山陽方向K46+200處嚴坪村二號橋局部垮塌。截至20日10時，已搜救發現墜河車輛5輛、遇難者11人，初步核查仍有近20輛車30餘人失聯。目前，各項救援工作正在緊張開展。

柞水縣應急局表示，事發柞水縣鳳凰鎮境內，橋面半幅垮塌，該路段目前已禁止通行

據陝西省防汛抗旱總指揮部消息，7月15日8時至19日12時，陝西省出現今年入汛以來最大強降雨過程，造成陝西西安、寶雞、漢中、安康、商洛、楊凌等7市（區）42個縣區408個鄉鎮16.92萬人受災。緊急轉移安置3.1萬人；倒損房屋917戶2281間（倒塌房屋47戶110間，嚴重損壞房屋114戶337間，一般損壞房屋756戶1834間）；農作物受災面積7.23萬畝（其中成災面積3.66萬畝，絕收面積7943.1畝）；直接經濟損失10.21億元（人民幣，下同）。