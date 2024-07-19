7／20~24年度天文大潮到來　屏東縣府防汛整備再升級

▲屏東縣政府嚴防年度天文大潮積淹 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

天文大潮期間(7月20~24日)即將到來，屏東縣政府全力升級防汛整備，以確保居民生命財產安全，嚴防沿海低窪地區因潮位上升造成積水。持續在低窪易淹水區域提升排水系統耐受能力，包括增設抽水站及大型移動式抽水機、下水道及排水系統改善以及進行定期清淤等，防堵海水漫淹並確保排水系統能快速排出積水。

屏東縣府今年度防汛整備已於汛期前，完成水利建造物檢查及排水系統清淤整理作業，另於沿海低窪地區鄉鎮陸續完成林邊鄉A幹線抽水站機組增設、枋寮鄉新龍村聚落防護工程、林邊鄉官埔抽水站工程及增購12台大型移動式抽水機組等，並持續辦理新園鄉B、C幹線抽水站興建工程，可增加23.5 CMS抽排水能量，期以改善低窪地區排水不易情形。

為防範東港鎮等沿海地區再受大潮影響，縣府透過應急改善計畫，盤點關鍵排水渠段並使用工程措施改善及增設防潮閘門，避免海水高漲時溢入下水道系統，並增設抽水平台及預佈大型移動式抽水機即時抽水避免水漫道路；再配合增加淹水感測器及雨水下水道即時水情等智慧水情監測設施等非工程措施，強化整體水情預警及災害應變機制。

透過逐年提升整體防汛能量，期以緩解縣境內易積淹水情形不受天文大潮影響，縣府籲請各鄉鎮市公所於汛期間上緊發條，繼續以高度的責任感和使命感，共同做好防汛準備，以緩解水患，予縣民安居樂業生活環境。

周春米縣長呼籲全體居民在天文大潮期間提高警覺，密切關注官方發布的預警信息，即時做好應對措施，並強調防汛工作需要全民參與，共同努力才能保障安全。