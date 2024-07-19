　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

7／20~24年度天文大潮到來　屏東縣府防汛整備再升級

▲屏東縣政府嚴防年度天文大潮積淹 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府嚴防年度天文大潮積淹 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

天文大潮期間(7月20~24日)即將到來，屏東縣政府全力升級防汛整備，以確保居民生命財產安全，嚴防沿海低窪地區因潮位上升造成積水。持續在低窪易淹水區域提升排水系統耐受能力，包括增設抽水站及大型移動式抽水機、下水道及排水系統改善以及進行定期清淤等，防堵海水漫淹並確保排水系統能快速排出積水。

▲屏東縣政府嚴防年度天文大潮積淹 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣府今年度防汛整備已於汛期前，完成水利建造物檢查及排水系統清淤整理作業，另於沿海低窪地區鄉鎮陸續完成林邊鄉A幹線抽水站機組增設、枋寮鄉新龍村聚落防護工程、林邊鄉官埔抽水站工程及增購12台大型移動式抽水機組等，並持續辦理新園鄉B、C幹線抽水站興建工程，可增加23.5 CMS抽排水能量，期以改善低窪地區排水不易情形。

為防範東港鎮等沿海地區再受大潮影響，縣府透過應急改善計畫，盤點關鍵排水渠段並使用工程措施改善及增設防潮閘門，避免海水高漲時溢入下水道系統，並增設抽水平台及預佈大型移動式抽水機即時抽水避免水漫道路；再配合增加淹水感測器及雨水下水道即時水情等智慧水情監測設施等非工程措施，強化整體水情預警及災害應變機制。

透過逐年提升整體防汛能量，期以緩解縣境內易積淹水情形不受天文大潮影響，縣府籲請各鄉鎮市公所於汛期間上緊發條，繼續以高度的責任感和使命感，共同做好防汛準備，以緩解水患，予縣民安居樂業生活環境。

周春米縣長呼籲全體居民在天文大潮期間提高警覺，密切關注官方發布的預警信息，即時做好應對措施，並強調防汛工作需要全民參與，共同努力才能保障安全。

ET快訊
川普嗆收保護費　美參議員爆：他勝選還是會挺台灣
快訊／川普演說再提台灣！
劉濤急飛美國「見鄭佩佩最後一面」！悲悼：我永遠的知己媽媽
快訊／綠電起飛！　股價跳空漲停鎖死
可不可女店員爆「裝馬桶水給老師喝」　黑歷史被挖
墾丁驚見巨大梅花鹿「海中悠閒游泳」　民眾狂笑驚呼
鄭佩佩曾嫁台灣富商！　懷胎8次流產4次

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2024 Podcaster兒童廣播營　讓學童們有機會展現創作才華

防災逗陣來夏令營　氣象與防災知識學起來

7／20~24年度天文大潮到來　屏東縣府防汛整備再升級

提升消防戰力　南消第五大隊辦火災搶救暨大量傷病患緊急應變演練

崑大視傳系「聲音盒子複合音棒夾具」　日本東京設計創意發明展奪金

86歲翁機車騎歸剛！　嘉義騎100公里到新社...迷路自摔獲救

智慧路邊停車格再突破　台南新化區擴大啟用

南投警銀超商LINE平台協力防堵　今年5至6月成功阻詐逾2517萬

來桃園平鎮玩義勇祭　吃客家菜還可抽獎

台南北門區三寮灣「三安宮」　舉辦林府相公聖誕千秋大廟會

川普要台付保護費 矢板明夫：郭台銘害的｜20240718 ET午間新聞

找到了！萊爾富「16歲冰櫃屁孩」身分曝光　警通知到案說明

台東死亡車禍 重機視角

超商8＋9

台南工廠大火！現場囤放大批甲醇全面燃燒　消防增援中

23歲上兵返家路慘死！騎紅牌重機對撞貨車肢體分離　奪命畫面曝

金馬影帝這樣玩「誰是臥底」！　吳慷仁模仿周杰倫笑翻全場

女地勤扔行李箱「閃電6連摔」　國泰航空證實：已將員工調職

男躺超商冰櫃「安詳貌」　網友炸鍋：直接去太平間

紅牌重機對撞大貨車　騎士「右腳分離」亡

2024 Podcaster兒童廣播營　讓學童們有機會展現創作才華

防災逗陣來夏令營　氣象與防災知識學起來

7／20~24年度天文大潮到來　屏東縣府防汛整備再升級

提升消防戰力　南消第五大隊辦火災搶救暨大量傷病患緊急應變演練

崑大視傳系「聲音盒子複合音棒夾具」　日本東京設計創意發明展奪金

86歲翁機車騎歸剛！　嘉義騎100公里到新社...迷路自摔獲救

智慧路邊停車格再突破　台南新化區擴大啟用

南投警銀超商LINE平台協力防堵　今年5至6月成功阻詐逾2517萬

來桃園平鎮玩義勇祭　吃客家菜還可抽獎

台南北門區三寮灣「三安宮」　舉辦林府相公聖誕千秋大廟會

陸多地推「清涼」共享腳踏車　坐墊「黑色換銀色」溫度直降30度

快訊／發簡訊恐嚇立委「黑鷹滅青鳥」！人抓到了　今移送北檢

兒娶「前空服員妹」妻狂吃醋他累炸　網轟爆：沒敲你頭不錯了

捷運岡山車站RK1東基地招商　在地揭1問題恐致建商觀望

被多收1萬日圓！在日台灣店員曝「觀光客必去2地」：店家常多收

妹子吹冷氣「1舉動」整棟電費噴9000元　內行搖頭：很耗電

18縣市高溫警示　3地亮紅燈飆38度

政治凌駕專業　納保官「球員兼裁判」難捍衛納稅者權益

睽違9個月回歸！詹詠然闖巴勒摩女雙4強　替奧運最後一舞暖身

川普演說提及台灣！　「衝突陰影籠罩亞洲」三戰瀕臨爆發

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

地方熱門新聞

來桃園平鎮玩義勇祭　吃客家菜還可抽獎

台南北門區三寮灣「三安宮」舉辦林府相公聖誕廟會

李啟維：重視原生物種活化自然生態

南投警銀超商LINE平台5至6月協力阻詐逾2517萬

桃園組脫單助攻隊　8場未婚聯誼即起報名

七彩腦髓舍利+233米金剛經　金門展出

桃園首座新創加速器「桃園天際線」　啟動

南投市三和游泳池驚現露鳥俠猥褻男童

86歲老翁從嘉義到新社迷途百公里自摔

南消第五大隊辦火災搶救暨大量傷病患緊急應變演練

智慧路邊停車格台南新化區擴大啟用

竹市金山面公園開工　提供市民休憩空間

防災夏令營氣象與防災知識學起來

王美惠爭取輕軌環快高架道

更多熱門

相關新聞

年度大潮要來了！一圖看「警戒時間區域」　氣象署：注意淹水

年度大潮要來了！一圖看「警戒時間區域」　氣象署：注意淹水

年度大潮要來了，氣象署公布2024年度天文大潮警戒時間和區域，首當其衝的則是7月20日到24日，西南部沿海台南至屏東，以及東北部沿海包括新北、基隆、宜蘭，率先面臨最高滿潮，氣象署表示，有些地方每年總有那麼幾天，明明大晴天卻水漫柏油路，是年度大潮造成的。

暴雨灌「電梯」！水深到腿…母女受困1小時

暴雨灌「電梯」！水深到腿…母女受困1小時

農業+海洋+魔法3主題　屏東無人機夏令營登場

農業+海洋+魔法3主題　屏東無人機夏令營登場

陸女夢中「床在漂」　醒來一看整屋淹水

陸女夢中「床在漂」　醒來一看整屋淹水

補習班老闆涉性侵　被廢照竟繼續招生

補習班老闆涉性侵　被廢照竟繼續招生

關鍵字：

屏東縣政府天文大潮淹水

讀者迴響

熱門新聞

蘿拉惡行全公開！耶嫩不忍全說了

凌晨5點報案「家裡全是飛蟲」　警秒懂！急召救護車救援

Jessi舞台走光露點　大螢幕全轉播嚇到爆粗

大S具俊曄帶子女去遊樂園　素顏照曝光

快訊／「華夫人」鄭佩佩驚傳逝世！　享壽78歲

北韓5女高中生「看韓劇」被判無期徒刑！

快訊／拜登被爆將「退出總統大選」

快訊／拜登傳退選　白宮回應了！

紅牌重機視角曝！23歲軍人時速183撞大貨車亡

颱風72小時內恐生成　下週一、二風雨顯著

唐治平駁不孝認母屍！　自嘲：有百萬保險金拿

蘿拉有機會回歸嗎？　蔡阿嘎開出2大條件

即／桃園健行科大驚傳槍響　警下車猛開至少14槍

梁軒安回應舔xx認了是他本人　

中國觀眾單挑台灣最強高中生！結局曝光

更多

最夯影音

更多

川普要台付保護費 矢板明夫：郭台銘害的｜20240718 ET午間新聞

找到了！萊爾富「16歲冰櫃屁孩」身分曝光　警通知到案說明

台東死亡車禍 重機視角

超商8＋9

台南工廠大火！現場囤放大批甲醇全面燃燒　消防增援中

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面