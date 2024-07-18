極限暴雨遇惡鄰！北韓深夜「偷偷」開水壩洩洪　南韓控：沒事前告知

▲北韓2009年開放黃江大壩洩洪，造成南韓臨津江沿岸露營、捕漁民眾喪命。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

最近南韓迎來梅雨季，滯留鋒面停在京畿道北部、首爾上空，連續2天降下「200年一遇」極限暴雨，河川水勢暴漲、氾濫成災。不過，北韓（朝鮮）卻傳出梅雨季時，在未經通報南韓的情況下，逕自打開臨津江上游大壩水門洩洪，使下游處南韓河段水位上升。對此，南韓統一部表示非常遺憾。

根據《韓聯社》，南韓環境部今（18）日透露，北韓疑似在未經向南韓通報的情況下，於昨（17）日深夜私自打開臨津江上游黃江壩的水門洩洪，透過17日晚間10時拍攝的衛星影像進行確認後可以發現，當時的黃江壩仍未出現疑似洩洪的徵兆，然而至18日凌晨3時，水壩下游河川卻明顯變寬，顯示水位正在上升。

南韓在必勝橋（臨津江最接近北韓的水位觀測地點）測量水位，發現原本17日上午6時20分的水位只有0.47公尺，然而到了18日上午8時卻上漲到3.28公尺，兩者之間相差2.8公尺以上，不過仍未到達危機管理水位所規定的7.5公尺。

南韓環境部解釋，儘管臨津江必勝橋的水位明顯上升，但研判主要是受到臨津江流域降下驚人豪雨所致，並非完全受到北韓洩洪黃江壩所影響。據悉，只要平均在黃江壩每1秒鐘內倒下500噸重的水，這些水將在9個小時後流向必勝橋。

每當迎來集中性豪雨等極端氣候，南韓環境部平均每天會觀測衛星影像達到3次，隨時監控這條流經南北韓的河流，是否因北韓在未經告知的情況下洩洪，導致臨津江水位異常上升。

一旦確認北韓的確擅自打開水門洩洪，則南韓統一部會向軍方或地方政府匯報，啟動非常應對體系。

報導指出，其實北韓本月9日便曾在未經通報的情況下，私自打開水壩洩洪。對此，南韓統一部表示，「即便我方政府發出正式邀請，呼籲北韓洩洪前應先行告知，但北韓卻還是隨意打開黃江壩水門洩洪。對此，我方感到十分遺憾。」

據悉，北韓曾經於2009年9月在臨津江上游的黃江壩洩洪，導致位於南韓的下游河段因此出現傷亡，沿岸露營、捕漁民眾喪命。