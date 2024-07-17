基隆市時尚候車亭超吸睛！市民狂打卡　民眾黨雙北議員也來朝聖

記者郭運興／台北報導

星宇航空X基隆市候車亭啟用了！基隆市府表示，基隆火車站南站是基隆市公共運輸的重要樞紐，更是公車轉運的重要站點。此次與知名航空公司星宇航空合作設計候車亭，以飛機艙為靈感設計，在全面美化後，展現飛機艙的舒適與現代感，今（17日）由基隆市長謝國樑主持啟用儀式，更吸引民眾黨雙北議員共襄盛舉，台北市議員林珍羽、張志豪出席，新北市議員陳世軒也預計下週前來觀摩交流，「藍白在北北基合作上，一起攜手朝向共好的方向努力」。

基隆市政府表示，基隆火車站南站是基隆市公共運輸的重要樞紐，不僅提供市民前往跨縣市的便捷交通，更是公車轉運的重要站點。

基隆市政府指出，本次與星宇航空合作，以飛機艙內環境為靈感，對「基隆火車站南站」候車亭進行全面美化。候車亭的設計融合了飛機艙內舒適與現代感，屋頂更以機場跑道為彩繪主題。

另外，基隆市長謝國樑將親自出席啟用儀式，而此儀式也吸引民眾黨雙北議員紛紛前往觀摩交流，台北市議員林珍羽、張志豪出席，下周民眾黨新北市議員陳世軒也將親自觀摩，展現藍白攜手交流合作，朝向共好的方向努力。

而經常分享基隆日常的粉專「基隆海嗨」貼出飛機艙候車亭的照片，吸引破千網友按讚，更有許多民眾親自前去打卡拍照，留言大讚「舒適又好看」，而基隆副市長邱佩琳也驚喜出現在留言區，她表示，「歡迎大家來打卡」！

▼星宇航空認養基隆火車站南站公車候車亭。（圖／基隆市政府提供）