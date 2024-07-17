稱「蔡炳坤督導教育局」惹議　黃珊珊談狼師案：不可能吃案或延宕

▲民眾黨立委黃珊珊。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

台北市信義區培諾米達幼兒園的園長兒子毛畯珅涉嫌性侵學童，民進黨質疑前後任台北市長柯文哲、蔣萬安未即刻處理，前台北市副市長黃珊珊16日稱自己從未督導教育局，是前台北市副市長蔡炳坤督導，引發網友批評甩鍋。對此，黃珊珊17日回應，自己作為一個母親，沒有人願意發生這種狀況，台北市政府是分層負責的單位，職務分工非常清楚，不管發生任何事都有職務代理。

立院民眾黨團17日上午召開「人民想要的，我們做得到！」成果發表記者會，會後接受媒體訪問。關於昨發文稱從未督導教育局，是蔡炳坤督導等言論引發爭議，黃珊珊表示，2022年發生的台北市幼兒園教育局通報事件，這是一個很嚴重的悲劇，「我是個母親，每個作為母親的人都一樣，沒人願意有這種狀況發生。」

黃珊珊提及，台北市政府是個分層負責的單位，有非常多局處單位做第一層處理，案子也通報到教育局，會依照規定與相關程序辦理；後來此案經過司法調查，過程中，「我認為教育單位沒有人，也不可能吃案或延宕，台北市政府職務分工上非常清楚，副市長有督導局處，底下也有配置副秘書長，不管發生任何狀況都有職務代理，這都非常明確」。

▲針對培諾米達幼兒園狼師案，時任台北市副市長黃珊珊發文表示，當時督導教育局的是時任台北市副市長蔡炳坤，後來引發爭議後刪除該段文字。（圖／翻攝自黃珊珊IG）

針對培諾米達幼兒園爆發的「狼師案」延燒，黃珊珊16日於臉書發文表示，「很多人都開始當偵探，也有人點名我，雖然對於這個人我一點都不想回應，因為我從來沒有督導過教育局，教育局本是蔡副市長（前台北市副市長蔡炳坤）督導，相關幼兒園業務為教育局主管，我也相信市府同仁都已經依法通報及後續處理。」

黃珊珊提及，「我在2022年中離開市府，離職之前並未接獲該案通報或相關訊息，對這個案件完全沒有印象也不清楚。」依照媒體報導，2022年的案件也經檢警調查證據不足而不起訴，而市府各單位依權責採分層負責，司法單位也依法調查，這些過程並沒有任何人吃案或隱匿，市府更不可能放水。

柯文哲執政時期，教育局確實為時任台北市副市長蔡炳坤督導局處，但蔡炳坤2022年7月11日與柯文哲及台中市議會參訪團的餐敘中，因出血性腦中風而送醫急救，直至柯文哲卸任後仍在醫院治療；而黃珊珊文章開頭提及病倒的蔡炳坤，疑似事後發現言論不當，因此發文不到一小時就將「蔡副市長督導」等文字刪除，僅留下「相關幼兒園業務為教育局主管」。