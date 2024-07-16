幼兒園爭議藍綠交火　綠議員反擊：多名幼童受害還幫北市府護航

記者陳家祥／台北報導

台北市某私立幼兒園爆出教保員性侵女童，民進黨質疑市長蔣萬安不作為，國民黨立法院黨團反擊，批民進黨2023年時對該案一聲不吭，如今卻義正嚴詞地批評，根本是政治鬥爭。對此，北市議員許淑華反擊，這麼多幼童受侵害，是人神共憤的事情，國民黨立委卻還在幫蔣萬安市長護航，這個行為真的非常冷血無情。

國民黨立法院黨團16日舉行「停止政治抹黑兒少保護 修法不漏接」記者會。立委王鴻薇指出，綠營抹黑蔣市府晚一年才處理北市幼兒園性侵案，是把兩個案件混為一談。

立委徐巧芯指出，她在2023年8月12日就曾針對此案舉行協調會，讓家長能夠直接跟市府官員對話，她並調閱出2023年關心此案的，只有她和民進黨議員洪婉臻，怒轟民進黨議員許淑華、立委吳沛憶現在批評蔣萬安不作為，講得義正辭嚴，但在2023年卻一聲不吭。

對於徐巧芯質疑「罵教育局」一事，許淑華直言，徐巧芯委員又再詐騙，如果徐巧芯真的有好好協助，事情不會演變成今天這樣，「妳不敢罵柯文哲，也不敢罵蔣萬安，還要替他們洗地真是辛苦妳了」。

許淑華說，與其截這種沒頭沒尾的造謠圖，倒不如好好說明一下，為什麼妳不是幫家長們開記者會主持公道，而是開協調會？是替加害的園方在協調嗎？