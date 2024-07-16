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信義狼師案延燒！黃珊珊稱「教育局是蔡炳坤督導」惹議　急更改內文

▲民眾黨立委黃珊珊出席時事聯訪記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲前台北市副市長、現任民眾黨立委黃珊珊。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市信義區培諾米達幼兒園的園長兒子毛畯珅涉嫌性侵學童，民進黨質疑前後任台北市長柯文哲、蔣萬安未即刻處理，其中柯市府是因2022年7月就發生第一案，卻未讓狼師暫離幼兒園，導致更多孩童受害。前台北市副市長黃珊珊16日表示，自己從未督導過教育局，當時是前台北市副市長蔡炳坤督導；但由於蔡炳坤後續因病請假，黃此番言論被質疑不當，黃事後也緊急刪除該段文字。

針對培諾米達幼兒園爆發的「狼師案」延燒，黃珊珊16日於臉書發文表示，「很多人都開始當偵探，也有人點名我，雖然對於這個人我一點都不想回應，因為我從來沒有督導過教育局，教育局本是蔡副市長（前台北市副市長蔡炳坤）督導，相關幼兒園業務為教育局主管，我也相信市府同仁都已經依法通報及後續處理。」

黃珊珊提及，「我在2022年中離開市府，離職之前並未接獲該案通報或相關訊息，對這個案件完全沒有印象也不清楚。」依照媒體報導，2022年的案件也經檢警調查證據不足而不起訴，而市府各單位依權責採分層負責，司法單位也依法調查，這些過程並沒有任何人吃案或隱匿，市府更不可能放水。

▲▼針對培諾米達幼兒園狼師案，時任台北市副市長黃珊珊發文表示，當時督導教育局的是時任台北市副市長蔡炳坤。（圖／翻攝自黃珊珊IG）

▲針對培諾米達幼兒園狼師案，時任台北市副市長黃珊珊發文表示，當時督導教育局的是時任台北市副市長蔡炳坤。（圖／翻攝自黃珊珊IG）

黃珊珊指出，幼兒園狼師性侵女童，天人共憤，政府接獲通報後也都依程序辦理，每一個孩子都是我們的寶貝，所以今天在立法院也通過民眾黨的修法提案，將凌虐7歲以下未成年人的加害人加重其刑二分之一，以後希望不要再有任何兒童受到傷害。

最後，黃珊珊稱，悲劇發生，發現問題就要解決問題，而不應該只想把責任或髒水潑在別人身上，對於相關通報、查核系統的可能漏洞應該重新檢視為何漏接，檢調單位更要把性侵案件當成最嚴重的案件來查辦，蒐證過程要更嚴謹審慎，不可錯放。

柯文哲執政時期，教育局確實為時任台北市副市長蔡炳坤督導局處，但蔡炳坤2022年7月11日與柯文哲及台中市議會參訪團的餐敘中，因出血性腦中風而送醫急救，直至柯文哲卸任後仍在醫院治療；而黃珊珊文章開頭提及病倒的蔡炳坤，疑似事後發現言論不當，因此發文不到一小時就將「蔡副市長督導」等文字刪除，僅留下「相關幼兒園業務為教育局主管」。

▼黃珊珊事後刪除談及蔡炳坤等文字。（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊）

▲▼▲▼針對培諾米達幼兒園狼師案，時任台北市副市長黃珊珊發文表示，當時督導教育局的是時任台北市副市長蔡炳坤，事後刪除該段文字。（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊）

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