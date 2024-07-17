小商人揭幼兒園狼師個資怒嗆政府「歡迎來罰」　呱吉逆風發聲

▲網紅小商人印出刊登性侵多名幼童教保員樣貌、姓名、年齡的看板，直接放在該幼兒園門口。（圖／翻攝FB／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

圖文／CTWANT

台北市某私立幼兒園2022年曾爆出性侵醜聞，北市幼兒園長之子性侵多名幼童，卻因「兒少法」相關規定不得揭露，因此媒體也不敢做報導，導致家長仍不斷送小孩「入虎口」，結果再有6名女童受害。消息經週刊曝光，引起輿論嘩然。對此，網紅小商人氣得直接公開教保員的照片和真實姓名，怒批「歡迎各地方政府來罰！」而曾擔任台北市議員的網紅「呱吉」邱威傑，則逆風發文，討論當初兒少法訂立「禁止媒體報導」相關規則的邏輯，希望接下來的修法也要注意，不要被輿論綁架變成「能公布嫌犯姓名就是好的」，而失去了保護受害者的用意。

2022年，一名30多歲男子在其母親開設的幼兒園任職教保員，指侵多名女童得逞。男子事後雖被家長指控，卻最終因證據不足不予起訴。媒體又因《兒少法》規定，無法揭露兒少性侵等相關資訊，導致仍有許多家長在不知情下將孩子送入該幼兒園就讀，最終導致又有6名女童受害。這名男子還遭檢方查獲藏有超過600支私密影片，最終被台北地檢署以猥褻及加重強制性交等罪起訴，其後的受害女童則以另案偵辦中。

該名教保員2023年再爆性侵女童時，時常對社會時事發生的網紅小商人就曾印出刊登該教保員樣貌、姓名、年齡的看板，直接放在該幼兒園門口。如今「台北幼兒園」再度引起各界關注，小商人13日再次透過粉專憤慨發聲，認為黃子佼事件「全台皆知」，然而這名教保員性侵被害者數量是黃子佼20倍，偷拍數量是黃子佼90倍，「曾笑欸，都這是X小邏輯？」小商人表示：「反正我也不靠流量吃飯，真的越要弄我越要搞。我這幾天就去弄看板，歡迎各地方政府來罰！」

雖然如今社會輿論一面倒支持修改兒少法相關規定，以免還有無辜者因此遭遇不幸。但曾擔任台北市議員的網紅「呱吉」邱威傑16日下午逆風發文，談論當初兒少法訂立「禁止媒體報導」相關規則的邏輯，希望接下來的修法也要注意，不要被輿論綁架變成「能公布嫌犯姓名就是好的」，而失去了保護受害者的用意。

呱吉表示，性侵案件的處理本來就很複雜，每個被害人對於隱私的需求也不一樣，為了避免造成更大傷害，保護當事人的個資是「重中之重」的工作，尤其對於未成年受害人來說，更是如此。過去兒少法的規則是：只要加害人與被害人有很容易連結的社交脈絡，就禁止報導加害人姓名，以避免洩漏受害者的個人資訊。

呱吉舉例說明：如果是父親性侵女兒，一旦媒體公布父親姓名和所在位置，左鄰右舍、師長同學立刻就能聯想出受害者的身份。他進一步提問，「以台北幼兒園案例來說，犧牲受害者隱私、公布嫌犯姓名就是唯一且最好的解決方案嗎？」

呱吉指出，該嫌犯在2022年被起訴後，雖然依照當時法規，無法直接要求停職。但立法機關在2023年3月就已經亡羊補牢，修法讓教育機構內的性侵嫌疑犯可以先停職處分。但嫌犯直到2023年9月，才因為被羈押而廢止幼兒園許可，等於教育局在這段期間「毫無作為」。

他認為，即便沒有修法，台北市政府在過去2年間也有許多行政手段可以減少悲劇發生的機率，但是卻任由幼兒園家長在毫無所悉的情況下，繼續讓自己的小孩在園內就讀，「這難道不是行政怠惰的問題更大嗎？」

呱吉提到，兒少法不是他定的，跟風罵兒少法惡法才是最簡單又最有流量的事情，但是兒少法原始設計的顧慮是有意義的，「我並不反對重新審視兒少法的缺陷，但我也懇請立委和社會大眾，不要忘記兒少法保護受害者的前提，謹慎地設計媒體報導的例外原則，以避免受害者個資洩漏的問題。」

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