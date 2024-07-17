　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小商人揭幼兒園狼師個資怒嗆政府「歡迎來罰」　呱吉逆風發聲

台北市某私立幼兒園連續爆出性侵幼童醜聞，網紅小商人印出刊登該教保員樣貌、姓名、年齡的看板，直接放在該幼兒園門口。（圖／翻攝FB／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

▲網紅小商人印出刊登性侵多名幼童教保員樣貌、姓名、年齡的看板，直接放在該幼兒園門口。（圖／翻攝FB／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

圖文／CTWANT

台北市某私立幼兒園2022年曾爆出性侵醜聞，北市幼兒園長之子性侵多名幼童，卻因「兒少法」相關規定不得揭露，因此媒體也不敢做報導，導致家長仍不斷送小孩「入虎口」，結果再有6名女童受害。消息經週刊曝光，引起輿論嘩然。對此，網紅小商人氣得直接公開教保員的照片和真實姓名，怒批「歡迎各地方政府來罰！」而曾擔任台北市議員的網紅「呱吉」邱威傑，則逆風發文，討論當初兒少法訂立「禁止媒體報導」相關規則的邏輯，希望接下來的修法也要注意，不要被輿論綁架變成「能公布嫌犯姓名就是好的」，而失去了保護受害者的用意。

2022年，一名30多歲男子在其母親開設的幼兒園任職教保員，指侵多名女童得逞。男子事後雖被家長指控，卻最終因證據不足不予起訴。媒體又因《兒少法》規定，無法揭露兒少性侵等相關資訊，導致仍有許多家長在不知情下將孩子送入該幼兒園就讀，最終導致又有6名女童受害。這名男子還遭檢方查獲藏有超過600支私密影片，最終被台北地檢署以猥褻及加重強制性交等罪起訴，其後的受害女童則以另案偵辦中。

該名教保員2023年再爆性侵女童時，時常對社會時事發生的網紅小商人就曾印出刊登該教保員樣貌、姓名、年齡的看板，直接放在該幼兒園門口。如今「台北幼兒園」再度引起各界關注，小商人13日再次透過粉專憤慨發聲，認為黃子佼事件「全台皆知」，然而這名教保員性侵被害者數量是黃子佼20倍，偷拍數量是黃子佼90倍，「曾笑欸，都這是X小邏輯？」小商人表示：「反正我也不靠流量吃飯，真的越要弄我越要搞。我這幾天就去弄看板，歡迎各地方政府來罰！」

雖然如今社會輿論一面倒支持修改兒少法相關規定，以免還有無辜者因此遭遇不幸。但曾擔任台北市議員的網紅「呱吉」邱威傑16日下午逆風發文，談論當初兒少法訂立「禁止媒體報導」相關規則的邏輯，希望接下來的修法也要注意，不要被輿論綁架變成「能公布嫌犯姓名就是好的」，而失去了保護受害者的用意。

呱吉表示，性侵案件的處理本來就很複雜，每個被害人對於隱私的需求也不一樣，為了避免造成更大傷害，保護當事人的個資是「重中之重」的工作，尤其對於未成年受害人來說，更是如此。過去兒少法的規則是：只要加害人與被害人有很容易連結的社交脈絡，就禁止報導加害人姓名，以避免洩漏受害者的個人資訊。

呱吉舉例說明：如果是父親性侵女兒，一旦媒體公布父親姓名和所在位置，左鄰右舍、師長同學立刻就能聯想出受害者的身份。他進一步提問，「以台北幼兒園案例來說，犧牲受害者隱私、公布嫌犯姓名就是唯一且最好的解決方案嗎？」

呱吉指出，該嫌犯在2022年被起訴後，雖然依照當時法規，無法直接要求停職。但立法機關在2023年3月就已經亡羊補牢，修法讓教育機構內的性侵嫌疑犯可以先停職處分。但嫌犯直到2023年9月，才因為被羈押而廢止幼兒園許可，等於教育局在這段期間「毫無作為」。

他認為，即便沒有修法，台北市政府在過去2年間也有許多行政手段可以減少悲劇發生的機率，但是卻任由幼兒園家長在毫無所悉的情況下，繼續讓自己的小孩在園內就讀，「這難道不是行政怠惰的問題更大嗎？」

呱吉提到，兒少法不是他定的，跟風罵兒少法惡法才是最簡單又最有流量的事情，但是兒少法原始設計的顧慮是有意義的，「我並不反對重新審視兒少法的缺陷，但我也懇請立委和社會大眾，不要忘記兒少法保護受害者的前提，謹慎地設計媒體報導的例外原則，以避免受害者個資洩漏的問題。」

延伸閱讀
準時下班狂請假！同事離職「5前兆」曝　萬人朝聖笑翻
飲料店新人「神秘代碼」寫訂單　店長傻了！全場讚：快請教
回收嬤「手捧4000萬買房」！一次買2戶無貸款　全場點頭：隱形富人超多

ET快訊
近身球衝突！陳金鋒震怒針對兄弟洋投　張育成也開嗆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／桃機深夜傳槍響！歹徒拒檢衝撞警車　航警開13槍仍被逃脫

嘉義男「乙醚毛巾」摀妻口鼻掐脖　嘉院裁定羈押禁見

小商人揭幼兒園狼師個資怒嗆政府「歡迎來罰」　呱吉逆風發聲

衛福部稱未禁止報導兒少案細節　「幼兒園非學校」讓媒體人們怒了

新北夫妻二子坪步道登山迷路！老公跌傷　警消救援脫困

捲入土地分割案！藍營戰將前和美鎮長阮厚爵　再延押禁見2月

快訊／台南男女受困住處電梯3天　消防人員搶救脫困送醫

夫妻打離婚官司...她私下偷牽女兒下課逛公園　公婆總動員當場抓包

黃子佼改口不認罪！「新霸道律師」起底...酒醉重摔友遭求償百萬

國中師衛武營「偷拍女大生近全裸照」校方解聘　他怒告敗訴

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

妻意外翻到「前女友合照」　老公看見秒裝傻：這是誰？

同事趁停等紅燈嗑便當！他目擊笑：時間管理大師

徐乃麟反控誣告：這些人夠壞！　喊話韓國瑜「提高加重誹謗罪刑」

綠燈耍龜逼後車違規 眾怒：蓄意害人過不了

飲料吐口水徒手攪！分店被搞倒　疑可不可女店員道歉：好玩錄影_

李多慧質問沒到場粉絲　生氣喊：去別的球場？

40歲孕婦駕車「醫院車道暴衝」　2行人遭撞飛...重傷搶救中

萬華深夜「掃黃」　3賣淫女竟跳樓躲警

狗狗去世後她再帶回一隻　爸抗拒→每天抱著不放手

快訊／桃機深夜傳槍響！歹徒拒檢衝撞警車　航警開13槍仍被逃脫

嘉義男「乙醚毛巾」摀妻口鼻掐脖　嘉院裁定羈押禁見

小商人揭幼兒園狼師個資怒嗆政府「歡迎來罰」　呱吉逆風發聲

衛福部稱未禁止報導兒少案細節　「幼兒園非學校」讓媒體人們怒了

新北夫妻二子坪步道登山迷路！老公跌傷　警消救援脫困

捲入土地分割案！藍營戰將前和美鎮長阮厚爵　再延押禁見2月

快訊／台南男女受困住處電梯3天　消防人員搶救脫困送醫

夫妻打離婚官司...她私下偷牽女兒下課逛公園　公婆總動員當場抓包

黃子佼改口不認罪！「新霸道律師」起底...酒醉重摔友遭求償百萬

國中師衛武營「偷拍女大生近全裸照」校方解聘　他怒告敗訴

快訊／桃機深夜傳槍響！歹徒拒檢衝撞警車　航警開13槍仍被逃脫

嘉義男「乙醚毛巾」摀妻口鼻掐脖　嘉院裁定羈押禁見

幼兒園案控「綠營啃血饅頭」　鍾沛君還原時間線：又操弄一次

夏季持妝必備「超強妝前乳」盤點！蘭蔻、怡麗絲爾潤色小金管連Jolin都愛用

女子肚子太大以為懷孕　醫一查竟是「巨大腫瘤」

小商人揭幼兒園狼師個資怒嗆政府「歡迎來罰」　呱吉逆風發聲

「新住民基本法」壓線三讀　內政部：持續精進照顧服務措施

熬夜晚睡恐傷害心臟！營養師傳授「護心5招」快學起來

滷味「滷太久」恐致癌！譚敦慈：會產生氧化膽固醇

衛福部稱未禁止報導兒少案細節　「幼兒園非學校」讓媒體人們怒了

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

社會熱門新聞

培諾米達信義幼兒園毛畯珅性侵女童！監察院要查北市府

快訊／台南男女受困住處電梯3天

姊弟命喪國3！她勇救3人「冥婚」代他照顧媽

黃子佼改口不認罪　新律師黑歷史起底

新北工廠晚間大火全面燃燒　濃煙狂竄

上市電子公司作業員抄鋼椅狠打同事　遭開除恐挨告

小商人曝幼園狼師長相：歡迎政府來罰

快訊／花蓮賓利自撞！40歲前獅子會長拋飛亡

衛武營偷拍女大生被解聘　國中師告校方敗訴

夫妻談離婚...她牽女兒　遭公婆抓包

孝順5姊弟悲慘家世曝　孤母心碎淚崩

好久沒看到小孩...三重警休假前2小時遇死劫

即／高雄工人「捲入輸送皮帶」　斷手急送醫

即／警政署長張榮興首波人令發布　78人名單曝光

更多熱門

相關新聞

幼兒園爭議藍綠交火　綠議員反擊：多名幼童受害還幫北市府護航

幼兒園爭議藍綠交火　綠議員反擊：多名幼童受害還幫北市府護航

台北市某私立幼兒園爆出教保員性侵女童，民進黨質疑市長蔣萬安不作為，國民黨立法院黨團反擊，批民進黨2023年時對該案一聲不吭，如今卻義正嚴詞地批評，根本是政治鬥爭。對此，北市議員許淑華反擊，這麼多幼童受侵害，是人神共憤的事情，國民黨立委卻還在幫蔣萬安市長護航，這個行為真的非常冷血無情。

小商人曝幼園狼師長相：歡迎政府來罰

小商人曝幼園狼師長相：歡迎政府來罰

快訊／監委調查北市幼兒園性侵案　公布幼兒園名稱、狼師姓名

快訊／監委調查北市幼兒園性侵案　公布幼兒園名稱、狼師姓名

綠營控「縱放狼師」錯失停職時機　教育局澄清：新舊法條釀空窗期

綠營控「縱放狼師」錯失停職時機　教育局澄清：新舊法條釀空窗期

蔣萬安曝「狼師案」6作為

蔣萬安曝「狼師案」6作為

關鍵字：

小商人幼兒園個資呱吉

讀者迴響

熱門新聞

即／瞞已婚哭了　啦啦隊女神證實：我離婚了

2嫩妹搭計程車「肉償車資」！運將炫耀慘了

快訊／可不可提告！最新聲明：向口水女店員、新竹關埔店求償

喝到口水可不可！受害者現身：我是什麼很賤的人嗎

培諾米達信義幼兒園毛畯珅性侵女童！監察院要查北市府

救護車國道鳴笛被擋道！18歲癌末男撐不到家

快訊／台南男女受困住處電梯3天

快訊／Kobe爸爸驚傳過世享壽69歲

姊弟命喪國3！她勇救3人「冥婚」代他照顧媽

試管男嬰在「產後護理之家」腦受損亡

曼谷飯店爆氰化物毒殺6人亡　總理到場視察

陳金鋒震怒針對艾士特　張育成也開嗆

冷氣開28度、只吹4小時一周電費破千！內行揪2關鍵

小祿認了分手小9歲正妹女友

颱風可能下周生成！專家曝1模式路徑近台　氣象署：各國預報分歧大

更多

最夯影音

更多

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

妻意外翻到「前女友合照」　老公看見秒裝傻：這是誰？

同事趁停等紅燈嗑便當！他目擊笑：時間管理大師

徐乃麟反控誣告：這些人夠壞！　喊話韓國瑜「提高加重誹謗罪刑」

綠燈耍龜逼後車違規 眾怒：蓄意害人過不了

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面