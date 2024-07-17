幼兒園案控「綠營啃血饅頭」　鍾沛君還原時間線：又操弄一次

▲國民黨台北市議員鍾沛君。（圖／國民黨提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

北市培諾米達信義幼兒園園長之子「毛畯珅」性侵女童，民進黨質疑市長蔣萬安不作為。對此，國民黨台北市議員鍾沛君還原事件的時間線，認為民進黨不斷造謠，想再一次操作成新北餵藥案的情況。

「政治攻防難免，不要泯滅人性」，鍾沛君16日深夜發文表示，台北幼兒園案沒有拖延1年，行政調查與裁罰在1年前都已結案，但民進黨卻不斷造謠，要操弄成又一次新北餵藥案，「只要能打擊國民黨，孩子們的血饅頭，也照啃不誤」。

鍾沛君還原時間線：

2022年首次有女童指控，行政與司法調查就同步展開。然而，行政調查卻查無實證，同時間台北地檢署司法偵辦，也罪證不足。

2022年7月，當時的教保服務人員條例，沒有調查中就停職的規定。

2023年7月，再有女童指控，嫌犯遭羈押，台北市政府分別以性騷，隱匿等情事重罰嫌犯與園長，並廢止幼兒園營業登記。

鍾沛君強調，行政調查與安置持續兩個月，期間有家長指控，前一年底已向園方反應，台北市政府又另案調查到今年2月，「這才是真正的案情！」

鍾沛君表示，如今在政論節目、社群網站上張牙舞爪的主要幾位人物，竟是她在台北市議會的同事，「你們的身份立場，應該是最了解案情的人，卻利用了這樣的身份立場造謠，令人痛心」。

▲幼兒園監視器畫面。（圖／議員許淑華提供）



由於毛畯珅躲避監視器犯案，鍾沛君指出，檢察官當時的不起訴書載明，監視器沒有拍到這個學童指控的事情、學童的性器官沒有外傷、學童的心理鑑定沒有呈現創傷後壓力癥候群等，因此做出不起訴處分。

鍾沛君直言，檢方已介入調查並做出不起訴處分，如今民進黨卻踐踏公務員，屬實令人感嘆，也希望進一步討論兒少法是否不夠與時俱進？保護被害人的同時，也適度讓加害人露出在社會大眾，不是要進行司法私刑正義，而是要讓更多人有所警惕。