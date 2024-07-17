北市曾2度訪視狼師幼兒園？　簡舒培爆「與性侵無關」：是為準公共化

▲簡舒培批評，柯文哲、蔣萬安聯手「掛保證」，核准狼師幼兒園準公共化。（圖／翻攝自Facebook／簡舒培）

記者袁茵／台北報導

台北市信義區培諾米達幼兒園的園長兒子毛畯珅涉嫌性侵學童，前後任台北市長柯文哲、蔣萬安被民進黨質疑，沒在第一時間做處理。民進黨台北市議員簡舒培17日再踢爆，台北市政府稱2022年12月有入園訪視、2023年3月有公安稽查，並非不作為，但其實這2次稽查訪視根本無關性侵案，而是針對準公共幼兒園。

簡舒培17日上午於臉書表示，「荒唐！諷刺！柯文哲、蔣萬安聯手『掛保證』核准狼師幼兒園準公共化。」台北市幼兒園教保員性侵案，自己質疑在2022年7月就發生第一案，但柯文哲、蔣萬安前後任市府擺爛，整整一年沒有行政調查。

簡舒培提及，台北市政府16日發新聞稿反駁稱，2022年12月有辦理入園訪視、2023年3月進行公安稽查，並沒有不作為，「但我進一步調查，發現教育局兩次的入園訪視根本無關性侵案！」

簡舒培指出，教育局在2022年12月16日是為了「辦理準公共幼兒園」，2023年3月22日則是為了「辦理公安稽查」，2次入園都與調查狼師性侵案調查無關，市府答非所問就是在混淆視聽、推卸責任。

簡舒培稱，這2次訪視是為了讓幼兒園能夠維持準公共化幼兒園的資格，但該幼兒園在2022年7月前才發生家長通報狼師性侵案，市府完全沒有調查之外，還繼續讓該幼兒園留在準公共化園所，這無疑是「性侵案幼兒園掛保證，讓更多的家長受騙、讓孩子受害」。

簡舒培批評，幼兒園爆發性侵案讓社會大眾憤怒，2022年7月第一件性侵案爆發，市府就沒有積極行政調查，還繼續核准涉案幼兒園準公共化，讓更多家長相信市府的保證，繼續送孩童羊入虎口，但蔣市府至今還在強調有作為，對於受害家長來說實在無比諷刺。