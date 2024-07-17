爸屠殺全家5人「1歲兒也斃命」　鄰居聽槍聲狂響嚇：以為放煙火

▲男子被控殺死全家人。（圖／翻攝自Alameda Police Dept.）

記者李振慧／綜合報導

美國加州傳出人倫悲劇，一名父親舉槍朝全家5人開槍，造成妻子、岳父、岳母、2名6歲與1歲孩子身亡。附近鄰居知道命案後感到震驚，因為當槍聲響起時他們還以為是有人在放煙火，沒想到目睹令人痛心的場景。

事件10日晚間發生在阿拉米達郡(Alameda)一處民宅，警方到場發現36歲女子布蘭達(Brenda Natali Morales)死亡，她的父母親，70歲男子米格爾(Miguel Angel Carcamo Ramirez)、56歲女子瑪塔(Marta Morales-Diaz)，與6歲兒(William)、1歲兒韋斯利(Wesley)全被射殺。

Shane Killian, 54, charged w/multiple felonies, five counts of murder, illegal possession of weapons. Alameda Cnty DA said on Fri. Victims; Killian’s wife, Brenda Natali Morales, her parents, Miguel Carcamo & Marta Elena Morales. Killian’s sons, William, 6 & Wesley 1. Motive? pic.twitter.com/shZuhYq36b — Sumner (@renmusb1) July 16, 2024

1歲男童韋斯利原本是事件唯一生還者，然而送醫搶救後仍被宣告身亡，祖父米格爾在身亡前告訴警方，犯案者是54歲女婿基利安(Shane Killian)。警方表示，「凶嫌的岳父在身亡前，向警方提供了案件資訊」，但沒有對外進一步透露細節。

警方目前已將基利安逮捕，並指控多項重罪，包含謀殺、對伴侶施暴、對老人與受撫養者造成傷害、持有攻擊武器等罪，若是罪名成立有可能被判處終身監禁並且不得假釋，案件正在調查中。