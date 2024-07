爸屠殺全家5人「1歲兒也斃命」　鄰居聽槍聲狂響嚇：以為放煙火

▲男子被控殺死全家人。(圖/翻攝自Alameda Police Dept.)

記者李振慧/綜合報導

美國加州傳出人倫悲劇,一名父親舉槍朝全家5人開槍,造成妻子、岳父、岳母、2名6歲與1歲孩子身亡。附近鄰居知道命案後感到震驚,因為當槍聲響起時他們還以為是有人在放煙火,沒想到目睹令人痛心的場景。

事件10日晚間發生在阿拉米達郡(Alameda)一處民宅,警方到場發現36歲女子布蘭達(Brenda Natali Morales)死亡,她的父母親,70歲男子米格爾(Miguel Angel Carcamo Ramirez)、56歲女子瑪塔(Marta Morales-Diaz),與6歲兒(William)、1歲兒韋斯利(Wesley)全被射殺。

Shane Killian, 54, charged w/multiple felonies, five counts of murder, illegal possession of weapons. Alameda Cnty DA said on Fri. Victims; Killian’s wife, Brenda Natali Morales, her parents, Miguel Carcamo & Marta Elena Morales. Killian’s sons, William, 6 & Wesley 1. Motive? pic.twitter.com/shZuhYq36b