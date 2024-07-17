挖出「綠色恐龍骨」！　美國洛杉磯展出全球首例罕見化石

▲美國洛杉磯博物館將展出全球唯一「綠色骨骼」恐龍化石。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國加州洛杉磯自然歷史博物館日前宣布，將展示出地球上唯一發現的「綠色骨骼」恐龍化石，擁有如此特徵的恐龍化石是全球首度發現，因此又被投票命名為「格娜塔莉」（Gnatalie），在拉丁語中為綠色橄欖之意，屬於擁有長頸、長尾的草食性恐龍，是生活於1.5億年前侏儸紀晚期的全新物種。

根據《美聯社》，「格娜塔莉」屬於蜥腳類恐龍家族（sauropod），是目前首度透過綠色恐龍化石發現的全新物種，其體長約為24公尺，比起活在6600萬至6800萬年前的霸王龍（Tyrannosaurus rex）還要更加古老，蜥腳類恐龍是指包括雷龍、腕龍在內的大型草食動物，將會成為博物館館藏中體積最為大隻的恐龍。

研究團隊於2007年在美國猶他州的惡地發現這些骨頭，證實綠色恐龍的傳言，預計今年秋季就可以在全新的歡迎中心迎接大眾的來訪。

報導指出，這具恐龍化石之所以受到矚目，乃是因為橄欖綠色的斑駁骨骼，因為如此罕見的顏色源自於骨骼石化的過程中，名為「綠麟石」（celadonite）的礦物所作用。

儘管化石的顏色通常受二氧化矽影響而形成棕色、或是由鐵礦物所形成的黑色，但綠色的化石非常罕見，原因是綠麟石是在火山或熱液等條件下形成，而高溫會破壞埋藏中的骨頭，當大約5000萬至8000萬年前的火山活動使其溫度足以取代先前的礦物時，綠麟石就會進入化石。

美國古生物學家兼解剖學家韋德爾（Matt Wedel）透露，早在攻讀研究所學位時，就曾聽聞綠色恐龍的傳說，直到清理骨頭時瞥見它們，才直覺它們「與見過的任何其他東西都不一樣」。