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川普「右耳包紗布」連續第2晚現身共和黨全代會　海利宣布挺川

▲▼ 美國前總統川普16日連續第2晚現身共和黨全代會會場。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普16日右耳依舊包著紗布，連續第2晚現身共和黨全代會。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國前總統川普16日連續第2晚現身共和黨全代會會場，右耳依舊包著紗布，進入VIP區觀看其他共和黨人發言。曾經角逐共和黨提名的海利（Nikki Haley）16日上台時提到，「首先我要說清楚一件事，我強力支持川普」。

CNN、BBC等報導，在川普到場之前，他的副手范斯（J.D.Vance）已經來到會場，全代會VIP區裡頭已經有許多人，包括川普兒子艾瑞克（Eric Trump）等人。外傳川普16日晚間出席全代會的行程有變更，讓他可以到場聽海利與佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）的發言。

▲▼ 美國前總統川普16日連續第2晚現身共和黨全代會會場。（圖／路透）

▲川普就站在副手范斯（J.D.Vance）旁邊。（圖／路透）

海利透露有收到川普的邀請出席全代會來談論團結，宣稱若拜登政府再繼續執政4年，美國將會變得更糟，民主黨人太過左傾，「為了我們的國家，我們必須支持川普」。

海利也說，並非所有美國人都支持川普，「你們不必100%同意川普才把票投給他，我也並非每一次都同意川普，但我們的共識多過分歧，一致同意保持美國強大，一致同意持續維護美國安全」，沒有哪位總統能獨自解決所有問題，必須共同努力。

▲▼ 曾經角逐共和黨提名的海利（Nikki Haley） 。（圖／路透）

▲海利宣布支持川普 。（圖／路透）

談及俄烏戰爭，在海利把矛頭指向民主黨籍前總統歐巴馬與現任總統拜登，因為歐巴馬任內俄羅斯2014年入侵克里米亞，接著拜登任內發生俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭，「當川普當總統的時候，什麼事情都沒有發生，沒有入侵、沒有戰爭，這並非偶然，普丁沒有攻擊烏克蘭，是因為他知道川普很強硬」。

在海利發言結束之後，佛州州長迪尚特接著上台，讚揚川普的邊境與經濟政策，接著批評拜登，稱美國不能再承受拜登執政4年，「作為公民、丈夫與父親，我對現任美國總統缺乏履行職責的能力感到震驚……讓我們把川普送回白宮」。

▼ 佛州州長迪尚特16日在共和黨全代會上發言。（圖／路透）

▲▼ 佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）16日在共和黨全代會上發言。（圖／路透）

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