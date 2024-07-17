3寶爸在家「狂打電動3小時」　2歲女兒困42度高溫車上活活熱死

▲男子被控謀殺與危害兒童等罪。（圖／翻攝自Instagram）

記者李振慧／綜合報導

美國亞利桑那州37歲男子斯科爾斯(Christopher Scholtes)被控將2歲女兒留在悶熱車上，當天室外溫度高達華氏109度（攝氏42度），導致女兒被活活熱死。最新消息指出，他是因為太專心打電動，才會把女兒忘在車上，直到妻子回家才發現。

身為三寶爸的斯科爾斯12日因為將女兒帕克(Parker Scholtes)留在熱車上被捕，他被捕後表示，當他辦完事回家時，發現女兒在車上睡得很熟，所以打算讓女兒繼續在車上睡30分鐘，然而警方調查發現，帕克實際被留在車上長達3小時。

斯科爾斯告訴警方，妻子艾莉卡(Erika Scholtes)下午回到家，詢問他女兒在哪，才驚覺女兒在車上已經昏迷、沒有反應，自行施以急救後緊急送醫。斯科爾斯另外2名年幼孩子向警方表示，爸爸時常把他們3人留在車上，事發當時爸爸正在家玩電動。

警方查詢監視器發現， 當帕克在車上被車外大太陽燒烤時長達3小時期間，斯科爾斯完全沒有出來查看過，直到妻子回家才前來，雖然斯科爾斯宣稱他離開時有幫女兒開車上冷氣，然而他也坦承知道車上冷氣30分鐘後會自動關閉，被控謀殺和危害兒童罪，案件正在調查中。