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抓到韓國間諜！美檢方起訴前CIA韓裔女探員　吃米其林餐、收名牌包

▲▼韓裔出身的美國前CIA北韓問題分析師泰里。（圖／路透）

▲韓裔出身的美國前CIA北韓問題分析師泰里。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

隨著尹錫悅政府上台，南韓與美國不僅深化同盟關係，更謀求美日韓三方合作。如今，美韓同盟關係卻被受考驗！美國檢方起訴一名前CIA韓裔探員、北韓問題分析師特里，質疑她是為南韓政府工作的「間諜」，起訴書指出她多年來接觸南韓政府情報人員，從南韓收受現金和名牌包，在米其林星級餐廳享用奢華晚宴。

美國外交關係委員會（CFR）北韓問題專家特里（Sue Mi Terry，韓國姓名為金秀美）是美國外交政策方面的知名分析師，曾於2001至2008年在美國中情局（CIA）任職、2008至2009年在白宮國家安全委員會（NSC）擔任日韓大洋洲局長，並於2009至2010年美國國家情報委員會（NIC）擔任東亞分析師。

之後，特里更於2017至2021年在美國華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）擔任研究專員，在韓國問題專家車維德（Victor Cha）底下任職，更全權參與脫北者紀錄片《逃離烏托邦》（Beyond Utopia）的製作，是南韓政府人士訪美期間經常拜會的專家。

根據美媒《紐約時報》，即便特里擁有上述如此華麗的簡歷，如今卻於當地時間16日被紐約南區聯邦檢察官起訴。在一份長達31頁的起訴中，特里被指控多年來協助南韓間諜，甚至還將間諜介紹給國會工作人員， 2013年起成為南韓政府的未註冊代理人，涉嫌違反「外國人代理人登記法」（FARA）。

＊《外國人代理人登記法》（FARA）：1938年通過的一項美國法律，要求以「政治或准政治身份」代表外國利益的代理人公布其與外國政府的關係、相關活動和資金信息，協助「美國政府和美國人民對相關人物的言論和活動進行評估」。

特里從美國中情局離職5年後，首度接觸自稱是南韓駐聯合國代表部參事官的人士，在這10年以來收取寶緹嘉（Bottega Veneta）手提包、路易威登（LOUIS VUITTON）手提包等作為賄賂，且經常造訪米其林星級壽司餐廳享用奢華晚宴。

隨著工作風險愈來愈大，她也收取3萬7000美元（約新台幣120萬7051元）的現金作為賄賂，並將這些現金存入她所工作的智庫的禮品帳戶，對於帳戶擁有完全的決定權。

檢察官更指控，特里向南韓政府情報官員洩露「非公開的美國政府消息」，且她2022年還曾與美國國務卿布林肯一起出席美國政府對北韓政策私人小組會議，事後竟然交出手寫紀錄。

起訴書稱，特里經常在媒體上露面，並在美國與南韓出版刊物上撰寫反映首爾當局政策重點的文章，在發表對北韓立場的評論文章時更偏袒南韓，2016年更為即將上任的川普政府官員、南韓情報官員之間的會議提供便利。

檢察官表示，「儘管特里為南韓政府從事廣泛的活動，且在其指導下進行活動，但她卻沒有按照法律要求，在美國官員註冊為外國政府代理人。」

針對檢方上訴指控，特里的辯護律師沃斯洛基（Lee Wolosky）透過聲明反駁，認為檢方的指控毫無根據可言，且特里對韓半島（朝鮮半島）問題的看法多年來始終保持一致，「其實，在這份起訴書中指控她曾代表南韓政府行事的那段時間裡，她曾經嚴厲批評過南韓政府！」

▲▼美國前CIA分析師特里被檢方指控，長年代理南韓政府進行工作。（圖／達志影像）

▲美國前CIA分析師特里被檢方指控，長年代理南韓政府進行工作。（圖／達志影像）

據悉，特里的韓文姓名為金秀美，約1971年出生在南韓首爾，隨後便於童年期間和家人們移民美國，先後在夏威夷州、維吉尼亞州成長，在紐約大學取得政治系學士、在塔夫茨大學取得國際關係學博士學位。

根據南韓《韓聯社》，目前南韓政府或外交部門尚未針對此事作出回應，特里為一位活躍於媒體、政治圈的分析師，今年5月還曾出席濟州論壇，與南韓之間的交流相當密切。

報導分析，儘管尹錫悅政府上台後便強化與美國拜登政府的合作，除了深化美韓同盟關係，更謀求美日韓三方軍事經濟合作，在如今美韓關係步入蜜月期的階段，卻爆出韓裔分析師被指控長年為南韓政府和間諜提供服務的消息，尤其涉及南韓情報機構，未來恐影響美韓之間的情報合作。

不過也有一派認為，美國政府向來重視自國利益，忌憚政府公務員為母國謀求利益的行為，加上特里擁有美國國籍，也因此將此案視為單純的「法律執行問題」，無關美韓同盟關係的發展。

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