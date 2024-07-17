輕型飛機高空突然故障　貼地飛行400公尺「緊急迫降在沙灘」

▲飛機迫降在沙灘上。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

巴西一架輕型飛機緊急迫降在里約熱內盧西部海灘，當時沙灘上還有許多民眾正在遊玩，看到突然失去平衡、緊急下降的飛機都嚇了一大跳，幸好飛機最後順利降落在沙灘上，事件沒有造成傷亡，驚奇畫面吸引民眾圍觀。

這架輕型小飛機10日從聖埃斯皮里圖州首府維多利亞(Vitória)起飛，原本計畫飛往里約熱內盧西部的雅卡雷帕瓜機場(Jacarepagu Airport)，然而飛機飛行到一半時突然陷入緊急狀態，最後迫降在馬里卡(Marica)當地海灘。

從網路流傳影片中可看到，飛機在空中突然失去高度、往下墜落，不過機師仍試圖穩住飛機，使得飛機以低空姿態沿著海邊飛行約400公尺，最後安全降落在沙灘上。

機上乘客之一的男子荷西(José Carlos Rizk Filho)後來在網路上表示，當時他與客戶一起搭機要前往里約熱內盧參加會議，快要到目的地時飛機突然發生故障，「機師一直試圖重新發動飛機，當時感覺真的很絕望，我們以為我們會死」，幸好飛機最後成功降落在沙灘上，飛機在降落過程中只撞到漁民釣竿，沒有擊中任何人，機上3人也都安全逃過事件，無人受傷。