餐廳沙發藏致命毒蜘蛛　男遊客坐下被咬「腿部發黑潰爛」身亡

▲男遊客被毒蜘蛛咬傷。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

巴西聖保羅市一名男子與朋友到巴伊亞州度假，在當地一間濱海餐廳用餐時，被一隻躲藏在藤椅中的毒蜘蛛棕色遁蛛(Brown spider)咬傷腿部，出現胸痛與呼吸困難送醫，雖然留院治療5天後仍不幸身亡。

當地媒體報導，名叫維尼修斯(Vinicius)的男遊客，9日與6名朋友到巴伊亞洲凱魯市(Cairu)當地餐廳Sambass Experience用餐時受傷。朋友表示，當維尼修斯要坐下時，有人發現藤椅上疑似有蜘蛛絲繭，提醒他要小心，然而他卻還是坐下，沒多久就遭棕色遁蛛攻擊。

維尼修斯被咬傷後幾個小時，小腿突然變成紅色，然而他沒有特別感到疼痛，直到隔天出現胸痛與呼吸困難症狀才緊急就醫，抵達醫院時小腿皮膚已經整個變黑，由於健康情況急速惡化，後來又被轉到市區大醫院，最後被插管送進加護病房治療。

維尼修斯留院治療約5天後，仍於14日凌晨被宣告身亡。不幸事件發生後，餐廳老闆遭死者親友抨擊，因為店裡用的藤椅容易躲藏蜘蛛才會導致事件。餐廳老闆反駁，店裡每個月都會做驅蟲處理，他們開業20多年來從來沒發生過類似事件，目前警方正在進行調查。