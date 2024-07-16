林金田「具象到抽象」創作邀請展　7／19起臺東登場

▲林金田創作邀請展19日起臺東登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

前文化部政務次長林金田退休後潛心創作，應臺東縣政府文化處邀請將於7月19日至8月1日在臺東藝文中心展出，並於20日下午2時舉行開幕，此次展覽定名「抱璞守真．悅藝韶華」，展出多件油畫作品，所要表達的即是藝術家卸下公職後悠遊自在的心境，以及勇於改變、不斷求新求變、追求藝術的永恆過程，歡迎藝文同好踴躍前往觀賞。

臺東縣政府表示，1955年出生於南投草屯的林金田次長，自幼跟隨其父親「臺灣吊橋大王」林枝木的造橋行腳，經常穿梭山林溪谷之間，對於臺灣這塊土地有深厚感情，作品深耕土地、追求自然。服務公職34餘載，曾任臺灣文獻委員會副主委、國史館臺灣文獻館館長、文建會副主委、代理主委，2012年擔任文化部首任政務次長，2013年就在公職文官生涯最高峰時，他毅然申請退休，解甲歸田，寧願不當官，也要退休畫畫，也帶領法國沙龍學會會員到澳洲雪梨、法國巴黎、德國柏林、漢堡，拓展國際交流，足見林金田次長不僅是美術創作的實踐者，更是文化藝術的傳播者，故深得臺灣藝壇各界的推崇與敬重。

文化處李吉崇處長指出，林金田次長個性質樸誠懇，待人處事謙和敦厚，在文化部任職時期是令人愛戴的好長官，他深具文人關懷精神，致力將把藝術養分帶到偏鄉，與饒縣長「幸福慢經濟」落實文化平權的「藝術下鄉」施政理念不謀而合，邀請民眾把握機會前往欣賞。藝術滋養我們的生活，也喚醒心中沈澱的感性，林金田的作品著實深根土地，追求自然，在人文薈萃，眾家輩出的藝壇出類拔萃，是公務界的典範。

林金田無論是身在公職或解甲歸田，都一樣熱愛土地、無私奉獻，2024年陸續受臺中市政府文化局、臺北市藝文推廣處、臺南市政府文化局、臺東縣政府文化處邀請辦理「抱璞守真．悅藝韶華」林金田由具象蛻變到抽象創作邀請展，其創作作品質精而美，展覽內容精彩可期，請大家拭目以待！