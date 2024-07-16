　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

臺東縣府今年完成5部落歌謠採集　打造南島文化原鄉

▲臺東縣政府今年完成5部落歌謠採集。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲臺東縣政府今年完成5部落歌謠採集。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

為保存並賦予傳統歌謠新生命，臺東縣政府原住民族行政處舉行「113年度TTStudio錄音室原住民族歌謠採集」計畫，已完成包括太麻里新香蘭文健站、海端鄉新武文健站、臺東市馬當文健站、成功鎮麻漏部落歌謠傳唱隊及臺東市卡大地布部落等5個部落歌謠採集作業，收錄逾40首部落傳統歌謠，將從中挑選3首完成混音編曲作業及相關影像紀錄短片，在取得部落授權後正式公布。

縣府原民處表示，從109年度開始執行的原住民族歌謠採集計畫已進入第5年，於111年起委託金曲獎得主昊恩老師辦理部落歌謠採集，依循「用聲音刻畫臺東部落新地圖」的核心概念，前2年已完成《聽的地圖x看的音樂》、《聽的地圖x看的音樂 ll 聚》兩張系列專輯，引起不少部落熱烈迴響，並感謝縣府讓臺東在地音樂文化有效保存及傳承。

原民處進一步指出，此次的部落音樂採集，已完成包括太麻里新香蘭文健站、海端鄉新武文健站、臺東市馬當文健站、成功鎮麻荖漏部落歌謠傳唱隊及臺東市卡大地布部落等5個部落歌謠採集作業，收錄至少40首部落傳統歌謠。其中在新香蘭文健站採集到當地阿美族與排灣族共同生活區域的傳統生活歌謠；在花東縱谷的海端鄉新武文健站採集歌謠作業，紀錄包括布農族嬰兒祭歌、童謠、飲酒歌等多首歌謠；臺東市馬當文健站，亦採集到包括馬當之歌、採藤歌、聚會歌等，都清楚呈現出現代部落音樂文化與生活之間密不可分的關係；同屬阿美族的海岸線成功鎮麻荖漏部落，則是由在地阿美族青年與耆老組成的歌謠傳唱隊，演唱包括kiluma'an歌謠、祈雨舞、生活歌與工作歌等；由少年、青年及耆老共同參與的卡大地布部落，則紀錄包含少年祭歌謠、聚會歌等部落歌謠。

在完成5個部落採集、紀錄傳統歌謠採集作業後，昊恩老師已委請專業編曲家明馬丁Musa、林明陽等老師展開三首歌編曲作業，同時就採集過程中的相關影像紀錄進行剪輯作業，期能結合團隊於流行音樂界鏈結的各項資源，以現代編曲方式碰撞出不同的聽覺享受，為傳統音樂架構賦與新生命，將散落於臺東各部落的傳統歌謠，呈現於世人眼前，也為傳承臺東各部落音樂文化資產而努力。

ET快訊
快訊／高雄工人「捲入輸送皮帶」　斷手急送醫
快訊／新北工廠晚間大火「全面燃燒」！濃煙狂竄傷亡不明
機票高漲　航空業嘆「飛機缺工缺料」：6年內恐難降價
1天2杯！　筠熹曾把珍奶當水喝
颱風下周恐生成！最新預測路徑曝光
蘋菓西打母公司「賣地求生」股價漲34％　並列21檔注意股
高雄突飄「詭異黃煙」民眾狂咳　環保局回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

落實光電申請案嚴審機制台南不再受理小二甲　市府：不該因個案汙名化綠能！

林金田「具象到抽象」創作邀請展　7／19起臺東登場

桃園「元宇宙應用工作坊」　建構智慧數位城市無限想像

阿北寺廟拜拜「熱到忘記住哪裡」　桃園警憑收據送他回家

中原大學攜手產官學　深掘智慧製造趨勢

臺東縣府今年完成5部落歌謠採集　打造南島文化原鄉

台東翁外出迷途「忘了姓名和住址」　警護送返家

自費講習扣抵違規點數　線上預約快速又便利

替代治療者LTBI檢驗與治療計畫啟動　力拚2035消除結核

戶政人員助癌末女和前夫復婚　她握拳表「願意」...無憾離世

郭品超回山東尋根：血濃於水是真的！　感嘆「中國台灣只是身體歸宿」

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

23台哈雷+肌肉車淨車　罕見「百年紀念款道奇」現身

資優生成「暗殺川普槍手」　車內、住處搜出爆裂物

女兒請爸掌鏡錄影不受控　見他到處亂拍：不要運鏡

差點沒錢出國比賽！寶來國中合唱團世界賽奪冠

三軍儀隊撤出中正紀念堂大廳　國防部：已完成耐熱訓練

迷途柴犬被帶到派出所　警化身「狗保母」幫遛！

客人打烊前點餐！店員不爽徒手抓珍珠 可不可喊告

當著家人面突跳車！29歲女國道遭後車衝撞亡　母嚇傻崩潰跪地

落實光電申請案嚴審機制台南不再受理小二甲　市府：不該因個案汙名化綠能！

林金田「具象到抽象」創作邀請展　7／19起臺東登場

桃園「元宇宙應用工作坊」　建構智慧數位城市無限想像

阿北寺廟拜拜「熱到忘記住哪裡」　桃園警憑收據送他回家

中原大學攜手產官學　深掘智慧製造趨勢

臺東縣府今年完成5部落歌謠採集　打造南島文化原鄉

台東翁外出迷途「忘了姓名和住址」　警護送返家

自費講習扣抵違規點數　線上預約快速又便利

替代治療者LTBI檢驗與治療計畫啟動　力拚2035消除結核

戶政人員助癌末女和前夫復婚　她握拳表「願意」...無憾離世

「3類人」汗臭味超濃！　中醫急勸：少吃重口味食物

落實光電申請案嚴審機制台南不再受理小二甲　市府：不該因個案汙名化綠能！

現代「新7人座電動休旅」今年亮相！超大尺碼、還有576匹N性能版

瑀熙認證「當網紅好處多」！　公開福利爽喊：到處騙吃騙喝

幕後／綠委一度惹怒柯文哲！電業法通過民眾黨版本　撕「沒用8席」抹黑

中共制裁對台軍售美企　外交部強硬三問：哪個國家一再越界踩線？

明年6月底健保點值0.95！衛福部盤點需700億經費　目前籌不到一半

讓魔鷹氣噗噗的失誤判定　記錄組修正為內野安打追加1打點

快訊／高雄工安事故！工人「捲入輸送皮帶」　斷手急送醫

MAMAMOO頌樂台北「唱梁文音的歌」　本尊驚呆揭：這首不好唱

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

地方熱門新聞

戶政人員助癌末女復婚　她握拳表「願意」無憾離世

三重至鶯歌堤外便道完工　7／18中午開放通車

第12次全國童軍大露營台南文化采風國內外童軍都說讚

台水試水爆管　釀土石噴發30m

刑事鐵漢廖宗山榮退台南員警列隊歡送

用文化幣暢遊台南古蹟把古蹟限定商品帶回家

南消二大聯手岱稜企業義消建功即時撲滅工廠火災

7員工合計437歲　源順食品獲頒「友善信賴廠商」

台南市新任人事處長交接黃偉哲主持

雲林觀光工廠聯合促銷　展現產品魅力

傳肯爺8／25高雄開唱！高市府揭2原因不借場地

萬大電廠回收霧社水庫清淤泥沙　燒製小羊贈清境農場

13年後首次調整！公糧收購價每公斤漲至31元　

廖宗山退休前南警威力臨檢掃蕩淨化治安

更多熱門

相關新聞

台東翁外出迷途　警護送返家

台東翁外出迷途　警護送返家

臺東警分局豐里派出所日前接獲通報，在臺東市漢陽北路與豐榮路145巷口有1名迷途老人，警方到達現場，發現該名老人不知自身姓名及住家地址，經沿途詢問周遭鄰居後，最終找到該老人住家，家屬見老翁返家，對警方不盛感激。

延續母親大愛　車禍病人捐贈器官

延續母親大愛　車禍病人捐贈器官

台東市公寓清晨巨響！機車如保齡球瓶般全倒

台東市公寓清晨巨響！機車如保齡球瓶般全倒

臺東太麻里光雕音樂會　盡覽星空、熱氣球、曙光

臺東太麻里光雕音樂會　盡覽星空、熱氣球、曙光

關警分局長、議員、鎮長「攔詐總動員」

關警分局長、議員、鎮長「攔詐總動員」

關鍵字：

歌謠南島文化台東

讀者迴響

熱門新聞

可不可分店被搞倒！「店員黑歷史」全被挖

快訊／花蓮賓利自撞！40歲前獅子會長拋飛亡

可不可加料女店員慘了　恐賠450萬！

日女大生「掀短裙」征服販賣機！20秒片吸780萬觀看

離婚後爆劈腿2男！陳天仁遭轟「人設崩壞」回應

三重警殉職募款　新北警局長稱可領2300萬

可不可女店員必賠！律師曝最難1事雇主已解決

可不可女店員「徒手攪寒天」惡整客人　總部要告了

台灣最強高中生赴美打靶！突喊FxxK CHINA

高雄女騎士停紅燈「自備法寶」遮陽　網讚爆

1小物掛書包很危險　幼教師：誰都能叫出名

Joeman爆新歡「女方超美正面照曝光」！激似迪麗熱巴

蔡瑞雪半年掰了富二代男友！爆「豪門長輩反對」

姊弟命喪國3！她勇救3人「冥婚」代他照顧媽

病毒大爆發！　全家都中鏢

更多

最夯影音

更多

郭品超回山東尋根：血濃於水是真的！　感嘆「中國台灣只是身體歸宿」

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

23台哈雷+肌肉車淨車　罕見「百年紀念款道奇」現身

資優生成「暗殺川普槍手」　車內、住處搜出爆裂物

女兒請爸掌鏡錄影不受控　見他到處亂拍：不要運鏡

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面