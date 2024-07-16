臺東縣府今年完成5部落歌謠採集　打造南島文化原鄉

▲臺東縣政府今年完成5部落歌謠採集。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

為保存並賦予傳統歌謠新生命，臺東縣政府原住民族行政處舉行「113年度TTStudio錄音室原住民族歌謠採集」計畫，已完成包括太麻里新香蘭文健站、海端鄉新武文健站、臺東市馬當文健站、成功鎮麻漏部落歌謠傳唱隊及臺東市卡大地布部落等5個部落歌謠採集作業，收錄逾40首部落傳統歌謠，將從中挑選3首完成混音編曲作業及相關影像紀錄短片，在取得部落授權後正式公布。

縣府原民處表示，從109年度開始執行的原住民族歌謠採集計畫已進入第5年，於111年起委託金曲獎得主昊恩老師辦理部落歌謠採集，依循「用聲音刻畫臺東部落新地圖」的核心概念，前2年已完成《聽的地圖x看的音樂》、《聽的地圖x看的音樂 ll 聚》兩張系列專輯，引起不少部落熱烈迴響，並感謝縣府讓臺東在地音樂文化有效保存及傳承。

原民處進一步指出，此次的部落音樂採集，已完成包括太麻里新香蘭文健站、海端鄉新武文健站、臺東市馬當文健站、成功鎮麻荖漏部落歌謠傳唱隊及臺東市卡大地布部落等5個部落歌謠採集作業，收錄至少40首部落傳統歌謠。其中在新香蘭文健站採集到當地阿美族與排灣族共同生活區域的傳統生活歌謠；在花東縱谷的海端鄉新武文健站採集歌謠作業，紀錄包括布農族嬰兒祭歌、童謠、飲酒歌等多首歌謠；臺東市馬當文健站，亦採集到包括馬當之歌、採藤歌、聚會歌等，都清楚呈現出現代部落音樂文化與生活之間密不可分的關係；同屬阿美族的海岸線成功鎮麻荖漏部落，則是由在地阿美族青年與耆老組成的歌謠傳唱隊，演唱包括kiluma'an歌謠、祈雨舞、生活歌與工作歌等；由少年、青年及耆老共同參與的卡大地布部落，則紀錄包含少年祭歌謠、聚會歌等部落歌謠。

在完成5個部落採集、紀錄傳統歌謠採集作業後，昊恩老師已委請專業編曲家明馬丁Musa、林明陽等老師展開三首歌編曲作業，同時就採集過程中的相關影像紀錄進行剪輯作業，期能結合團隊於流行音樂界鏈結的各項資源，以現代編曲方式碰撞出不同的聽覺享受，為傳統音樂架構賦與新生命，將散落於臺東各部落的傳統歌謠，呈現於世人眼前，也為傳承臺東各部落音樂文化資產而努力。