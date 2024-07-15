臺東太麻里光雕音樂會　盡覽星空、熱氣球、曙光

▲臺東太麻里光雕音樂會。（圖／臺東縣政府提供）

記者楊漢聲／臺東報導

在有「日昇之鄉」美譽的太麻里迎曙光，是一生必看的震撼大景，2024臺灣國際熱氣球嘉年華15日清晨在太麻里曙光園區舉辦熱氣球光雕音樂會，也是今年第一場迎曙光的光雕音樂會場次，曙光球帶領台東球、彩虹球、熊讚球、日本養樂多超人及南瓜球等六顆熱氣球亮相，天未亮即湧入不少遊客，共同在沙灘上迎接太平洋昇起的第一道曙光，熱氣球光雕沉浸在太平洋星空中，伴隨曙光逐漸綻放，有如一首高低起伏的奔放樂章，也讓球迷朋友直言彷彿充滿一整年的正能量，直呼不虛此行。

太麻里曙光園區以其迎接第一道曙光的寬廣視野和舒適環境著稱，清爽的海風撫慰人心，還可以欣賞太平洋上海天一色的壯麗美景。

2024首場太麻里熱氣球曙光光雕音樂會，清晨四點在「千禧曙光紀念園區」搭配六顆熱氣球進行，活動雖然因雨延後，但雨後在彩虹陪伴下，搭配音樂以「希望曙光」為主題，情緒澎湃、激昂的「超人」主題曲，瞬間引爆高潮，首首膾炙人口的音樂組曲讓現場球迷朋友在曙光的映襯下，感受音樂與熱氣球光雕交織的無限魅力。太麻里曙光園區的壯麗景色，不僅讓許多球迷朋友前來一睹熱氣球及曙光的魅力。

臺東縣政府特別提醒，臺灣國際熱氣球嘉年華正式邁入第二週，想要欣賞或體驗熱氣球的朋友，即日起至8/19(一)在台東鹿野高台每天上午5:30-7:30與下午17:00-18:30，在天氣許可的形況下，將有造型球展演及繫留體驗活動。而下一場曙光光雕音樂會將在7/22(一)於成功鎮三仙台舉辦，另外市區場的光雕音樂會則在8/12(一)於國際地標進行，國際地標場將有熱氣球光雕秀搭配煙火展演，精采程度不容錯過，請球迷朋友拭目以待！

※「2024臺灣國際熱氣球嘉年華」光雕音樂會場次預告：

(1) 7/18 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機】

(2) 7/22 (一) 04：00 成功鎮 三仙台(曙光)【日出場光雕】

(3) 7/25 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】

(4) 8/01 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機】

(5) 8/08 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】

(6) 8/12 (一) 19：00 臺東市 國際地標【熱氣球光雕+煙火】

(7) 8/15 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機】

(8) 8/19 (一) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】

※「2024臺灣國際熱氣球嘉年華」熱氣球繫留體驗：

(1)活動日期：2024年7月06日至8月19日

(2)活動地點：臺東鹿野高台

(3)活動時間：

●上午場：上午05:30-07:00 | 上午05:00現場售票

●下午場：下午17:00-18:30 | 下午16:00現場售票

●為配合鹿野高台光雕音樂會活動，當日下午繫留體驗僅開放現場購票。