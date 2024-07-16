三軍儀隊頂烈日操演　馬文君揭「綠營陽謀」：搞小動作為意識形態

▲國軍儀隊撤出中正紀念堂後首次戶外巡查。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

中正紀念堂三軍儀隊15日正式撤出中正紀念堂大廳，儀隊演練場所移至戶外「民主大道」前方。對此，國民黨立委馬文君今（16日）表示，民進黨的「陽謀」，何苦折磨儀隊弟兄？他們只是想不幸有弟兄在烈日昏倒，就能讓「撤除儀隊」聲浪變大，到時再順水推舟達成目的。她強調，堂堂執政黨，別再算計這種小心思，讓儀隊回到銅像大堂，不然，就負起全責，直接撤掉儀隊。



馬文君於臉書表示，打開天窗說亮話吧！民進黨一心想移除先總統蔣公銅像，廢除中正紀念堂，只是社會沒有共識，就只能不斷搞些「小動作」。她舉例，像是早先執政，改牌匾，在大廳放風箏，現在又想撤掉三軍儀隊。

馬文君認為，問題是，社會同樣沒有共識，直接撤除，怕引發爭議，民進黨就「出怪招」，做半套，把三軍儀隊操演保留，但是移出銅像大廳。這樣做的結果，就是害得三軍儀隊弟兄們，在攝氏37度以上的高溫，全副武裝，頂著烈日操演，不只弟兄們痛苦，也讓民眾於心不忍，國內外遊客觀賞操演很折磨。

馬文君說，民進黨政府的「陽謀」，就是「裹挾」儀隊弟兄們，若是不幸有弟兄在烈日下昏倒，就能停止操演，「撤除儀隊」的聲浪就會大些，到時民進黨再來個順水推舟，回應民意，不是壞蛋，反倒成了好人。

最後，馬文君強調，堂堂執政黨、國防部，別再算計這種小心思，讓儀隊回到銅像大堂，不然，就負起全責，撤掉儀隊，放過弟兄們吧。

▼國民黨立委馬文君批評，民進黨意識形態苦了三軍儀隊。（圖／翻攝自Facebook／馬文君）