新北前議員歐金獅涉賄　二審判3年半+沒收11個馬克杯

▲新北市前議員歐金獅涉嫌賄選，高等法院二審再將他判刑。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

新北市前議員歐金獅2014年競選連任失敗，2022年捲土重來，再度參選，卻遭查獲以餐會的方式企圖買票，餐桌上還擺著印有自己頭像的馬克杯當贈品。一審將歐金獅判刑3年6月，案經上訴，高等法院二審仍判3年6月、褫奪公權4年，並宣告沒收11個馬克杯。可上訴。

根據新北市議會資料，歐金獅曾經擔任臺北縣議會第16屆、新北市議會第一屆議員，選區都是在土城、三峽、樹林、鶯歌一帶。不過他2014年連任失敗，還被以違反選罷法判刑9月、褫奪公權1年確定。他2022年捲土重來，參加九合一大選。

但他卻被查出，在2022年9月底，親自前往詹姓樁腳的住處，交付150萬元現金給與詹氏夫婦。詹氏夫婦清點現金後，將其中的60萬元存入個人帳戶內，並將其餘90萬元藏放在家中。並在選前1個月某中午以「夫妻會」之聯誼活動名義，於樹林地區某宴會廳會館設宴3桌，免費招待具有投票權人，並在桌上擺放印有歐金獅頭像的馬克杯，當成致贈的禮物。

餐會當天中午，歐金獅在12點30分左右親自到會場逐桌敬酒拜票尋求支持，詹氏夫婦也支付全部餐費16,200元。歐金獅雖然舉辦餐會、致贈馬克杯，但最後仍落選，僅獲得4340票、得票率僅約1.61％。檢調單位掌握事證後，在2023年1月間發動偵查行動，並將歐金獅聲請法院羈押禁見獲准，全案偵查終結後提起公訴，歐金獅一審遭判刑3年6月、褫奪公權3年。

案經上訴，高等法院二審仍認定歐金獅有罪，判刑3年6月，並宣告褫奪公權4年。高院這次也將供犯罪之物、印有頭像的11個馬克杯，一併宣告沒收。