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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批幼兒園狼師案綠白互踢皮球　國民黨還原時間軸：法盲簡舒培？

▲還原幼兒園狼師案「時間軸線」，國民黨批民進黨藉此獲取政治紅利。（圖／國民黨提供）

▲還原幼兒園狼師案「時間軸線」，國民黨批民進黨藉此獲取政治紅利。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市信義區一家私立幼兒園園長之子驚爆性侵女童，甚至被檢警發現狼師拍了600多部影片，引爆全台灣家長怒火。民進黨台北市議員簡舒培指出，此案發生至今，北市教育局仍將責任推給中央當年未修法通過，因此不適用新法，無法要求狼師離開校園。國民黨今（16日）也召開記者會表示，民進黨這幾位民意代表不只是文盲，同時還是法盲，如果起訴書看得夠清楚，他們就會知道當時檢察官不起訴的理由，並要綠白別再互踢皮球。

台北市議員張斯綱說明，近期爆發兒少事件是有2個不同案子，但民進黨或網路側翼將這兩個案子混同為一個案子。其中一案於2022年7月接獲通報後，行政機關即進行調查，2023年的6月北檢不起訴處分；另外一案，2023年7月蔣市府第一次接獲通報，即進行羈押、停職，2023年8、9月間，對於負責人、行為人、幼兒園進行行政裁罰，包括負責人罰60萬，終身不得擔任教保服務機構的負責人、行為人罰60萬，終身不得擔任教保的服務人員、幼兒園廢止設立許可。

張斯綱強調，蔣市府針對相關案情進行了公告，並非外界所批評蔣市府把案子藏起來、或不讓外面知道、或沒有任何的作為。他也表示，外界指稱托育中心易手經營之後，涉案的前老闆依然在幕後積極的操縱，但經查證，從2023年10月迄今，行政相關單位到園查察、家長訪視、調閱監視器等作為，都沒有發現原本經營者有進入新托育中心等情事，他認為，應該要讓現在清清白白經營者的權益受到保護。

至於當時督導教育局副市長黃珊珊，聲稱她「2022年中已離職」，把球丟給蔣萬安市府，鍾沛君質疑是置若罔聞，還是毫無所悉？當時的教育局在2022年的7月花了5天，看完一整個月的監視器，沒有看出其他的異狀，所以偵辦過程將近一年的情況之下，最後檢察官在2023年做出了不起訴的處分。

鍾沛君認為，在此時間點，大家要做的事情不是互踢皮球、任意指責，藉此獲取政治紅利，應該真正找出問題在哪裡，而不是刻意的模糊時間軸線。她強調，當時檢察官的不起訴書載明：第一、監視器沒有拍到這個學童指控的事情；第二、學童的性器官沒有外傷；第三、學童的心理鑑定沒有呈現創傷後壓力癥候群等，以此做出不起訴處分。

鍾沛君質疑，對於犯罪的調查，行政機關的權限有可能逾越司法機關嗎？當檢察官介入調查，還做出不起訴處分的時候，民進黨還要踐踏基層公務員說他們什麼事都沒有做？令人感到非常糟糕。鍾沛君感嘆，「可以有政治議題，但是不能泯滅人心」，社會質疑為什麼不能知道加害人是誰？為什麼要馬賽克保護他？就要進一步檢討兒少法是否不夠與時俱進？保護被害人的同時，也適度讓加害人露出在社會大眾，不是要進行司法私刑正義，而是要讓更多人有所警惕。
 

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