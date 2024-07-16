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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨接受民眾黨「健保點值3附帶決議」　陳昭姿：今接到溝通電話

▲▼民眾黨團院會前記者會-周榆修,麥玉珍,陳昭姿,黃國昌,張啟楷。（圖／記者黃克翔攝）

▲民眾黨團院會前記者會，左至右分別為秘書長周榆修、立委麥玉珍、陳昭姿、黃國昌、張啟楷。（圖／記者黃克翔攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

立法院本會期將在16日結束，朝野力拚「法案大清倉」，立法院長韓國瑜15日協商攸關健保點值的「全民健康保險法第62條修正草案」，但3黨沒有共識，最終送16日院會處理。不過，民眾黨團16日上午於院會開始前召開記者會，透露今早接到民進黨團的溝通電話，表達願意接受民眾黨3個附帶決議。

民眾黨團總召黃國昌，以及立委陳昭姿、麥玉珍、張啟楷16日上午9時15分趕在院會開始前召開記者會，說明本會期修法進度與民眾黨團投票意向。

黃國昌表示，制定「新住民基本法」照顧新住民的權益，是民眾黨一貫立場，無法容忍此一致力推動平等的法案，因為歧視或仇恨而遭扭曲，因此將堅持「新住民基本法」名稱不會改變，名稱與定義等條文，則交由院會依照表決程序處理，其他條文可接受原協商結論。

黃國昌提及，針對「健保點值」議題，民眾黨團主張不能只糾結於點值，而要阻止健保黑洞繼續擴大。第三，在《電業法》修法跟公糧收購的問題上，民眾黨團因為相對務實理性，成功爭取國民黨團支持。

▲▼民眾黨團院會前記者會-黃國昌。（圖／記者黃克翔攝）

黃國昌說，過去13年農糧價格不動如山，民眾黨團除了提案每公斤調漲5元，合理調漲照顧農民外，也會要求主管機關制訂公式、合理反映公糧收購價格；民眾黨堅持理性、務實、科學處理問題，面對重大法案更不會看顏色、政治來辦事，堅持原則下若有衝突，也願意可以在合理範圍適度妥協，使國家更進步。

而陳昭姿也針對健保點值部分做補充，陳昭姿指出，民眾黨務實提出「配套措施」，15日近3小時的協商雖然有些小衝突，但16日早上接到民進黨團的溝通電話，表示願意接受民眾黨的3個附帶決議。

關於民眾黨提出的「健保點值」的3個附帶決議，第1項是為解決醫療機構長期以來「以藥養醫」困境，要求衛生福利部應借鑒日本做法，制定藥價調整機制，逐步設定合理藥價差界限；第2項附帶決議是要求醫療機構在健保點值改善後，一定盈餘比例需用在提升醫護人員、特別是護理師的薪酬待遇與職場環境。

▲▼民眾黨團院會前記者會-陳昭姿。（圖／記者黃克翔攝）

第3項附帶決議則是非處方藥的給付，健保雖規定指示藥不給付，但因為民眾就醫用藥習慣，迄今仍有800多種指示藥有補助；為維持健保財政長期經營，民眾黨要求衛福部擬出指示藥退出健保補助的期程，3個月後提交報告。

陳昭姿說，因為15日協商現場的堅持，有1條附帶決議是衛福部長邱泰源自己所寫下承諾，衛福部同意2025年6月30日要努力達到健保點值1點0.9元，以維護全國醫事人員的權益；而她今早向民眾黨主席柯文哲報告，也獲得柯的贊同，民眾黨是個負責任政黨，不是單單只有把點值提高。

張啟楷指出，「今天是台灣民眾黨法案大豐收的一天，許多福國利民的法案都將三讀通過。」今年5月民眾黨團提出《電業法》修正，審議過程民間人士或專家學者的比例要超過二分之一以上，還有審議過程要公開透明，包含購買電力的價格、能源結構問題都要公開，此提案已經獲得國民黨表態支持。

▲▼ 民眾黨團院會前記者會-張啟楷。（圖／記者黃克翔攝）

關於電價，張啟楷提到，許多民眾反映，為什麼最便宜的核電不用，反而要使用燃煤跟天然氣，使碳排量增加，影響民眾健康安全，還必須用3至4倍的價格甚至購買很貴的綠電，如今民眾黨《電業法》修正，讓改革往前跨出了一大步，2個半月後將召開電價審議會議，黨團要求政府對電價有完整說明，並解釋核三一號機退役後的能源問題。

張啟楷稱，公糧的收購價格長達13年沒有調漲，而這些日子物價、基本工資漲太多，經過務實計算之後，民眾黨團明確提案要求，公糧收購1公斤至少要調漲5元，更要求主管機關制定公式，及時反映務農成本以調整公糧收購價格，如此農民未來就不會看天吃飯，承受巨大的風險，更可以照顧台灣辛苦且善良的農民。

此外，張啟楷也強調，民眾黨提出的「加薪二法」，第一法已經在前幾日通過《中小企業發展條例》，幫24歲以下年輕人和跟65歲以上壯世代加薪，企業也能透過加薪抵稅；第二法是《證券交易法》，民眾黨主張上市上櫃公司有盈餘，要拿一部分出來幫基層員工加薪，並要求金管會會同勞動部制定出比例，本法經昨晚協商也獲各黨支持，今日將順利三讀，改善台灣人低薪情況。

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