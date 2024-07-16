美國會要查川普槍擊案　黃國昌諷「綠很熟悉」：在野時提的修法精神

▲民眾黨團立委黃國昌。（圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

美國總統候選人川普遭遇槍擊，美國眾議院監督委員會啟動「國會調查權」，傳喚特勤局局長奇鐸（Kimberly Cheatle）在22日的聽證會上作證，使國民黨立委王鴻薇認為，這證明國會聽證調查權的重要性。民眾黨團總召黃國昌也說，美國國會聽證調查制度存在非常久，民進黨立委相當熟悉且清楚，因為這正是民進黨在野時提出「立院職權行使法」修正草案精神原則。

針對川普槍擊案，美國眾議院立刻啟動國會調查權，22日傳喚特勤局長作證，黃國昌表示，美國國會聽證調查制度存在非常、非常久，民進黨立委對於美國國會聽證調查制度很熟悉且清楚，因為美國國會聽證調查制度，正是過去民進黨在野時提出的「立院職權行使法」修正草案精神原則，以及要實現的目的。

黃國昌指出，最典型的代表是林佳龍，甚至還出過一本小冊子，集結了當時民進黨找非常多學者、專家共同研擬立院職權調查權的內容，並且放在國家圖書館，名稱為「請對國會說實話」。

黃國昌稱，此次川普遇刺事件，美國馬上要進行國會聽證調查制度，對台灣來講或許覺得很新鮮，但對美國來說，這是經常發生的事，因為已經施行太久了；且大家去看美國進行聽證調查時，會發現一個特點，就是官員上去回答問題要先把手舉起來，宣示接下來回答都是真的，「因為他們沒有在國會說謊的權利，這是民主法治國家非常重要基本原則」。

另外，針對川普遇刺後的美中台三方關係，黃國昌認為，此次事件震驚全球，尊重且支持美國民主程序，更重要的是，任何形式的政治暴力都不應存在、容忍及被接受，即使是川普的對手（美國總統）拜登也明確地說，民主比的是選票，不是拳頭，要用投票箱決定民主，不是用槍枝決定民主，因此譴責政治暴力，相信這是所有人類文明社會的共識。