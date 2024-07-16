蔣公銅像逐步拆？三軍儀隊撤出　決策參考西班牙多國拆雕像案例

▲為落實促進轉型正義任務，文化部以「去個人崇拜」、「去威權崇拜」為由宣示，中正紀念堂國軍儀隊執行禮兵衛哨勤務將調整至至民主大道。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

台灣歷經38年的戒嚴，每年7月15日是解嚴紀念日。2024年的這一天，中正紀念堂的三軍儀隊交接儀式正式撤出銅像大廳，將訓練展示移至主堂體正前方的民主大道。一位參與決策過程的人士受訪表示，在國際上這不是特例，放眼世界所有從威權轉型民主的國家，舉凡西班牙、智利、紐西蘭、維吉尼亞州、牛津跟南非大學，都積極推動轉型正義。

這位人士16日受訪時指出，跟蔣介石同時期，曾統治西班牙45年的獨裁者佛朗哥（Francisco Franco），與蔣同樣於1975年離世，在世的時候，佛朗哥曾經以撫平內亂的名義，大規模迫害西班牙民主運動人士，蔣介石則是主導228和後來的白色恐怖。

該人士表示，早先西班牙各政黨選擇接受遺忘協議（pact of forgetting），對過去的內戰傷痕保持沉默。但是，隨著時代演進與民主化的進程，西班牙國會於2007年通過「歷史記憶法」（Ley de Memoria Histórica），包括官方正式譴責佛朗哥獨裁政權，補償受害者，平反過去的不公平審判紀錄，將以佛朗哥命名的街道重新命名，雕像、銅像則是逐步拆除，比台灣的腳步更快。

這位人士表示，當年佛朗哥死後入葬烈士谷，並豎立一座高達152公尺高的十字架，是全歐洲最後一座法西斯獨裁統治者的紀念碑，引發不少批評。西班牙首相桑傑士（Pedro Sanchez）於2018年上任後，社會認為西班牙不應「繼續美化」一位鐵腕統治者。2019 年西班牙法庭也判決要求遷出佛朗哥的墳墓，西班牙也於2021年移除西班牙境內，同時也是歐洲最後一座獨裁者的雕像。

除了西班牙之外，美國傳統上屬於保守地區的維吉尼亞州，該州最高法院也於2021年判決，認可州政府移除位於首府里奇蒙（Richmond）紀念碑大道上，南北戰爭時期南方代表性人物，也就是支持蓄奴與白人至上的羅伯特·李（Robert E. Lee）將軍雕像。

因此，這位人士強調，在全球轉型正義、反歧視浪潮下，智利設立「記憶與人權博物館」，紐西蘭拆除英國殖民時代海軍指揮官銅像，牛津大學、南非大學也先後移除殖民主義者雕像。他說，台灣積極推動轉型正義，除了是對歷史的尊重與正視，同時也與全球民主國家向同樣目標前進，這次將禮兵巡查及訓練展示，自銅像大廳內移出至民主大道，也象徵台灣從威權體制走向民主，捍衛自由的決心。⁩

▲為落實促進轉型正義任務，文化部以「去個人崇拜」、「去威權崇拜」為由宣示，中正紀念堂國軍儀隊執行禮兵衛哨勤務將調整至至民主大道。（資料照／記者李毓康攝）