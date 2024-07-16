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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

川普遇襲冒生命危險做2事　郭正亮：已超越黨派

記者黃翊婷／綜合報導

美國前總統川普（Donald Trump）遇刺案引發全球關注，前立委郭正亮認為，川普在現場做了兩件事情，穿鞋子離開、高喊Fight，這會影響到年輕選票與中間選票，有美國民眾表態，自己一輩子都沒投票給共和黨，但願意投給川普，「這個行為本身，已經跨越黨派了。」

▲▼美國前總統川普13日出席賓州造勢活動遇襲。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普出席賓州造勢活動時遭遇襲擊。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

郭正亮在15日播出的政論節目「新聞大白話」中提到，川普遇刺案會影響到年輕選票與中間選票，有美國民眾接受採訪時提到，自己從未投票給共和黨，但願意投給川普，「這個行為本身，已經跨越黨派了」，因為川普在現場做了兩件事情，第一是他要穿上鞋子離開，而不是落荒而逃，第二是他要跟群眾做交代，所以高喊Fight，他喊完之後，群眾也跟著在那邊喊USA。

「這個要冒極大的生命風險，因為你怎麼知道凶手只有一個。」郭正亮直言，川普覺得不能落荒而逃，其實就一種姿態，美國人很重視這個，臨危不亂、從容不迫、堅定與勇敢，「幸好那個槍手不是一面倒向民主黨的，不然我認為後續會更麻煩」，後續選情是否會再度翻轉，接下來就要看川普會不會得意忘形。

▲▼ 美國前總統川普13日出席賓州造勢活動遭到槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普遭遇槍擊，當下立刻向群眾高喊Fight。

至於中國方面怎麼看待川普遇刺案，郭正亮認為，中國官方對兩人沒有表態，但中國網友比較喜歡川普，「原因是因為川普是真小人，拜登是一個偽君子」，拜登講話幾乎沒有落實過，川普反而說什麼就做什麼，而且川普挑戰建制派和美國所有主流媒體，當然就會「打亂一池春水」。

另外，關於川普遇刺案是否有可能自導自演，政大教授嚴震生14日曾在同一個節目上分析，他表示，這就像我國的319槍擊案一樣，很難解釋為什麼子彈就這樣滑過去，也不可能再試射一次，當時川普頭搖擺了一下，子彈卻只傷到耳朵，完全沒有傷害到其他地方，所以他覺得川普遇刺案自導自演的可能性很低。

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