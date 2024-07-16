最新調查曝！　破解暗殺川普槍手手機、電腦

▲20歲槍手克魯克斯開槍行刺美國前總統川普。（合成圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

川普遭到槍擊後將近48小時過去，雖然已擊斃20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks），之後檢視他的房間、破解他的手機與電腦，但結果只是對於「動機到底為何」引出更多疑問。

調查人員成功破解進克魯克斯的手機，並翻閱了他的電腦，找出他的瀏覽紀錄，並在他的臥房內找尋任何線索，訪問他的家人、朋友，加上在車內與住處搜出爆裂物；然而，幹員們仍無法找到任何有利的證據線索，也沒有相關政治、思想上的動機。

相反地，調查人員找到的都是一些稀鬆平常的線上活動，包括克魯克斯似乎對寫電腦程式和玩遊戲有興趣，除此以外並無其他特別跡象。這反而引發了更多疑問。

▲克魯克斯被當場擊斃。（圖／路透）



20歲的克魯克斯是賓州當地人，並且是登記在冊的共和黨選民，但在2021年拜登競選總統時，曾小額捐贈15美元給民主黨陣營。他生前在老人之家的廚房工作，也是當地射擊社團的成員，被特勤局幹員擊斃當天，身上穿的是「Demolition Ranch」的T恤。

「Demolition Ranch」是一個以測試槍枝、爆裂物與防彈衣等槍械軍用物品的YouTube頻導，訂閱人數超過1160萬。

儘管聯邦調查局（FBI）初步判定是一起「孤狼行動」（單獨行動），但在距離川普演講舞台120公尺處的建築物頂部開火，仍讓外界起疑。出身加拿大軍隊狙擊小組的退役軍人亞歷山大就發文表示，「槍手可能得到內部協助」，因為考慮現場安保措施，槍手不應該這麼容易接近目標。