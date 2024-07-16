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宣布副手「川普交易」回歸！美股漲210點創新高　台積電ADR反跌

▲▼美聯社攝影記者武奇（Evan Vucci）拍下川普遇刺照片，只見川普耳朵濺血，右手握拳舉高，後面還有國旗，被網友認為可以有機會得普立茲新聞獎。（圖／達志影像／美聯社）

▲美美國前總統川普遭遇暗殺未遂。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導　

美國前總統川普近日遭遇暗殺未遂，這起事件讓他的大選獲勝機率提升，同時也讓「川普交易」重新回到市場視線中。川普媒體科技集團的股價因此飆漲超過30%，並帶動槍械製造商Smith & Wesson和監獄營運商GEO Group的股價分別上揚11.38%和9.3%。此外，加密貨幣股票也因此受益，比特幣價格跳升至兩週高點。

聯準會主席鮑爾近日表示，通膨情況有所改善，這樣的發言也進一步提振了市場的信心。他指出，第二季的經濟數據使決策者更加確信通膨正在降至央行的2%目標。這樣的訊息再度向市場傳遞了「偏鴿」的信號，市場預期聯準會將於9月進入降息階段，到年底降息總數將達到3次。

另一方面，高盛集團的第二季財報表現亮眼，進一步推升了美股主指的表現。週一（15日），美股主指延續了上週五的漲勢，全數收紅，其中，道瓊指數登上歷史新高。而羅素2000則上漲1.8%，觸及2022年以來的最高水平，並錄得連續第四個交易日上漲。

然而，台灣的ADR表現並不理想，全面下滑。台積電ADR下跌1.14%，收在185.22美元。日月光、聯電、中華電信的ADR也分別下跌1.26%、1.56%和0.30%。

美股道瓊指數上漲 210.82 點，或 0.53%，收 40,211.72 點。
那斯達克指數上漲 74.12 點，或 0.4%，收 18,472.57 點。費城半導體指數上漲 2.51 點，或 0.04%，收 5,777.71 點。
S&P 500 指數上漲 15.87 點，或 0.28%，收 5,631.22 點。
 

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