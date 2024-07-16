川普副手「范斯」起底！從貧困到政壇　《絕望者之歌》個人回憶錄

▲川普宣布副手人選，俄亥俄州參議員范斯（J.D. Vance）出線。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

川普宣布副手搭檔俄亥俄州參議員范斯（J.D. Vance），引起關注。范斯是《絕望者之歌》作者，這是一部描繪美國白人勞工階層生活的回憶錄。范斯以其生動的筆觸，細膩地描繪出自己在俄亥俄州鄉村地區成長的家庭生活。如今，他與川普共同參與競選，使得這本書彰顯出更深的時代意義和政治色彩。

書中開篇，范斯便生動地揭露了自己在一個充斥暴力和毒品的環境中的成長經歷。他講述了自己的家庭破碎、貧困，以及母親的毒癮和反覆無常。他同時也描述了祖父母在他的生活中所扮演的重要角色。這些敘述不只揭示了他個人的故事，更深入地讓讀者感受到更大的社會問題。

▲俄亥俄州參議員范斯將與川普搭檔參選。（圖／路透）

范斯透過自身經歷，深入探討了白人勞工階層的困境，尤其是中西部和阿帕拉契山區的居民生活。他深度剖析了該階層在全球化和經濟轉型中所面臨的挑戰，並進一步探究了文化和價值觀如何影響他們的行為和選擇。這些社會學和心理學的洞察，讓《絕望者之歌》不僅是一本個人回憶錄，更是一本具有廣泛社會意義的作品。

目前，范斯作為川普的競選搭檔，其故事和觀點受到了更廣泛的關注。他的政治立場和經歷讓這本書成為了解當今美國政治和社會動態的重要窗口。他不只提出問題，更提供了解決問題的見解，認為教育和家庭價值觀的重建是改變現狀的關鍵。他的奮鬥和成就，向讀者展示了希望和努力的重要性，激勵了讀者反思並行動。

《絕望者之歌》以其真誠和深度贏得了讀者的好評，不僅成為一本暢銷書，更是了解美國社會和文化的重要讀物。不論是對美國社會問題有興趣的讀者，還是尋求個人成長和靈感的讀者，都能從中找到值得深思的內容。尤其在現今政治背景下，范斯作為川普競選搭檔的角色，讓本書的意義更加深遠。