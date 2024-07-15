　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

熱傷害4種狀況！熱衰竭與中暑最危險　醫曝治療掌握「三快」

▲腎臟內科醫師鄧子聰表示，熱傷害包含熱痙攣、熱暈厥、熱衰竭以及中暑，其中以熱衰竭以及中暑最為嚴重。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

腎臟內科醫師鄧子聰表示，熱傷害包含熱痙攣、熱暈厥、熱衰竭以及中暑，其中以熱衰竭以及中暑最為嚴重。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

夏季持續高溫讓大家叫苦連天，甚至出現許多受到「熱傷害」的病人。花蓮慈濟醫院腎臟內科醫師鄧子聰表示，只要是因為溫度過高、太熱，導致身體不舒服，就可以被稱之為「熱傷害」，臨床上常見的有四種狀況，包含有熱痙攣、熱暈厥、熱衰竭以及中暑。鄧子聰醫師說，治療熱傷害最主要有三個快，「快速發現！快速降溫！還有很重要的快速就醫！」。

簡單來說，熱痙攣就是人體大量流汗後，因為短時間流失過多電解質，導致電解質不平衡，進而出現肌肉抽筋的症狀；而熱暈厥則是因為流汗時皮膚血管擴張，靜脈血液回流不足，導致暈動完之後突然暈倒，通常會在15到20分鐘醒來，這時候需要把病人盡速移動到陰涼的地方，讓他躺下，這時候也可以嘗試把腳抬高，增加血液回流。鄧子聰醫師提醒，這時候就算病人比較舒服了，還是要記得補充水分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

熱傷害中比較嚴重的就是熱衰竭與中暑。當人體出現熱衰竭時，身體體溫通常會大於38度，同時伴隨著血液循環不足的症狀，主要是心跳加快、血壓不穩定，有些人還會有呼吸喘、噁心嘔吐、頭暈頭痛等症狀；而一般人常聽到的中暑，其實在臨床上是很嚴重的狀況，大部分體溫會上升到大於40度，還會有神經學的症狀，也就是意識不清楚，嚴重的話會導致器官衰竭跟死亡。

▲腎臟內科醫師鄧子聰表示，熱傷害包含熱痙攣、熱暈厥、熱衰竭以及中暑，其中以熱衰竭以及中暑最為嚴重。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

鄧子聰醫師提醒，治療熱傷害最主要有三個快，「快速發現！快速降溫！還有很重要的快速就醫！」。

要治療熱傷害，要快速發現，快速降溫，還有快速就醫。鄧子聰醫師表示，人體散熱主要的方式就是靠皮膚，所以，其實吃冰對預防中暑的效果不大，要降溫最快的方式就是泡在冷水裡，如果沒辦法馬上泡到冷水裡，也可用電風扇或者移動到有冷氣空調的地方，另外，還可以用冰袋降溫，將冰袋放在脖子、腋下或者鼠蹊部，都可以有效幫助人體散熱。

預防重於治療，要預防熱傷害，除了盡量避免被炙熱的陽光直射，不要待在悶熱不通風的環境，穿著寬鬆透氣的衣著與補充水分、電解質也很重要。但是對於慢性腎臟病及洗腎的病友來說，水分的補充要特別小心。鄧子聰醫師表示，建議一般日常生活中，每天要喝6到8杯水，大約是1500到2000 c.c.，如果是大量流汗時，可以在水中添加一點點鹽巴，或者喝運動飲料來補充體內的電解質。

鄧子聰醫師表示，腎友們對於含有高鉀、高磷跟高鈉的飲食要特別注意，除非是突然的大量排汗，不然還是建議以開水來補充水分，因為包含運動飲料、茶、酸梅湯與果汁在內等消暑飲品，大多磷、鈉、鉀的含量都比較高，對於腎友來說容易造成額外的身體負擔。鄧子聰醫師提醒，腎友中大約有四成同時也是糖尿病病友，所以，健康的人建議也要注意糖份的攝取，避免日後糖尿病的發生。例如街上常見的手搖飲，如果真的要喝的時候，建議選擇無糖的飲品，通常對身體比較不會有影響。

「口乾就是身體在吶喊著缺水了！」如果覺得口乾、皮膚乾燥，或者是尿液量減少、尿液顏色變深，還是莫名的抽筋，甚至是站起來的時候會頭暈，這些都是身體在抗議著缺水的訊號。另外，要分辨自己是不是喝過量的水，可以透過按壓小腿與腳掌，觀察皮膚回彈速度，如果因為水腫而回彈過慢就代表著水喝過量了，還有量體重發現怎麼突然上升超過兩公斤，這時候很可能不是因為變胖，而是有過多的水分累積在身體內，反而會造成其他的健康問題。所以，鄧子聰醫師建議，喝水的時候要小口，分次慢慢喝，現在天氣熱，其實每半個小時就可以補充一點水分，能有效預防熱傷害的產生。

ET快訊
錄實境出海撿到「龍涎香」！KID一看傻了：市值破千萬都有可能
澎恰恰飛大陸賺錢！　2.4億債務剩一半
快訊／中環賣315張台積電　獲利1624萬元
快訊／川普遇暗殺濺血！妻發聲明
快訊／國道嚴重車禍！2人命危8傷　車門噴滿血
快訊／庭訊2小時結束　黃子佼手握水瓶快步離去
快訊／大雨狂炸台南！路樹倒塌...排水孔變噴泉
三重毒蟲撞死警　騎樓男命大逃劫瞬間曝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／高雄追星之都！韓藝人下榻這房型　紅髮艾德、Coldplay住總套

2地「紫爆」高溫飆37度　周末可能有颱風！預估路徑曝

熱傷害4種狀況！熱衰竭與中暑最危險　醫曝治療掌握「三快」

喪禮跳起滑步舞？法師帶頭「大繞場」...家屬喘大氣頻憋笑

家長自救轉傳「北市私幼黑歷史」　立委批：太保護加害人資訊

台日攜手開航「基隆-石垣客貨運航線」　114年中首航

基隆1粉專「連4天發清涼片」還有全裸女！衛生局報警：被盜勿上當

超準時下班！同事「偷偷離職5大前兆」！全場點頭：超級準

跛腳大媽「辛苦賣麵」沒冷氣吹！背景卻震驚他：一堆隱形老富豪

航空業搶布局美國航點　華航評估直飛東北角「華府列入考慮」

爸貼孕肚對女兒做胎前教育　她出生狂哭一聽暗號秒安靜

為何有些算命老師收費高　師傅揭：算得準業障纏身

典典寶寶學用筷子吃飯「左右手都OK」　泳池滑倒...被劉子銓笑「狂記仇」XD

台學生時隔1年訪美寄宿家庭　Home妹見他驚喜現身爆哭

川普中彈被特勤肉身保護　右耳爆血振臂高呼：戰鬥！

5億車聚！重機休息站開幕　顏清標騎250萬神車催油門

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

川普遇襲特勤開槍反擊　槍手被當場擊斃倒屋頂

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

黃子韜認愛徐藝洋！緋聞傳4年　曬親吻照：願我們永遠是我們

獨／高雄追星之都！韓藝人下榻這房型　紅髮艾德、Coldplay住總套

2地「紫爆」高溫飆37度　周末可能有颱風！預估路徑曝

熱傷害4種狀況！熱衰竭與中暑最危險　醫曝治療掌握「三快」

喪禮跳起滑步舞？法師帶頭「大繞場」...家屬喘大氣頻憋笑

家長自救轉傳「北市私幼黑歷史」　立委批：太保護加害人資訊

台日攜手開航「基隆-石垣客貨運航線」　114年中首航

基隆1粉專「連4天發清涼片」還有全裸女！衛生局報警：被盜勿上當

超準時下班！同事「偷偷離職5大前兆」！全場點頭：超級準

跛腳大媽「辛苦賣麵」沒冷氣吹！背景卻震驚他：一堆隱形老富豪

航空業搶布局美國航點　華航評估直飛東北角「華府列入考慮」

明星賽許基宏替補！戰技挑戰賽最終名單確定　 周末6萬人攻蛋

紓解公車駕駛不足！觀音區「桃小巴」7／16搶先通車

核三延役有2大前提　鄭麗君：核安確保、解決核廢料問題

財政部：他益信託房地符合5條件　「可視自住」適用優惠稅率

關警分局長、議員、鎮長「攔詐總動員」　戳破愛情泡泡阻詐

「2024雲警青春羽飛揚」聯誼賽　點燃200青少年運動熱情

設局約砲動私刑！悍女疑被拍性愛片　他開心赴約慘遭2煞狠K

電線疏於保養釀火災　電器要定期檢查

獨／高雄追星之都！韓藝人下榻這房型　紅髮艾德、Coldplay住總套

台新藥8月上旬掛牌上市　台灣首家「眼科新藥」取得美國藥證

女警蹲下身臨檢「非法群聚貓」　7.4萬人笑噴：保持社交距離！

生活熱門新聞

快訊／PO帳號惹議！三重警妻「一早再發文」

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道　內行曝原因

病毒大爆發！　全家都中鏢

她狂吼「求你放我走」衝出醫院　護理師嚇到魂快飛走

三重警殉職初算「撫卹金僅80萬」！網刷一排喊扯

本周可能有颱風！　預估路徑曝

瑞豐夜市水煮玉米3支230！業者：坐高速來的

北車大廳湧人潮「低頭猛滑手機」　內行曝真相

一早被12萬5砸醒「00919配息入帳了」！全場羨煞

今「下最多」地區曝　明起西北雨擴大

快訊／大雷雨猛轟2地　狂風暴雨宛如颱風天

4縣市大雨特報　下到入夜

快訊／大雷雨往南襲高雄　警戒1小時

更多熱門

相關新聞

7旬翁不開冷氣！體溫飆破43°C倒地

7旬翁不開冷氣！體溫飆破43°C倒地

台灣正式進入夏季後，不少民眾哀號今年似乎比往年還要炎熱，中暑意外也紛紛傳出，近日一名7旬老翁突暈倒送醫，一量體溫飆破43度，所幸經緊急救治後幸運搶回一命，而老翁病倒的原因竟是「沒開冷氣」熱到中暑。

寶寶很熱6大徵兆！「摸2核心處」秒知冷熱　醫：別摸手腳

寶寶很熱6大徵兆！「摸2核心處」秒知冷熱　醫：別摸手腳

體感溫度破40！中醫師提醒考生勿做1事

體感溫度破40！中醫師提醒考生勿做1事

台中婦嚴重熱中暑　體溫42度險喪命

台中婦嚴重熱中暑　體溫42度險喪命

登山中暑急救法　霧台消防分隊揹負訓練全解析

登山中暑急救法　霧台消防分隊揹負訓練全解析

關鍵字：

熱傷害狀況熱衰竭中暑危險治療三快分次補水

讀者迴響

熱門新聞

即／29歲女國道突跳車　遭後車輾過慘死

KID老婆「挺孕肚洗他的褲子」

當著家人面突跳車！29歲女國道遭後車衝撞亡　

殉職警妻PO捐款帳號「違法嗎」！

基隆警值班台遭撞亡　未達「因公殉職」惹議

殉職警妻子PO捐款帳號　警證實是真的

三重警撫卹金初算僅80萬　遺孀留職停薪養4歲兒

蔡依林心碎！　「痛別18歲愛兒」悲喊：還想再緊抱著你

快訊／PO帳號惹議！三重警妻「一早再發文」

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道　內行曝原因

正妹泰國失蹤疑遭綁架肢解！生前最後畫面曝

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

全民買單！　高醫烏龍害多起冤獄

29歲女國道跳車遭撞死　肇事駕駛曝車速95km

八點檔男星二度爆性騷！林雨宣同劇認了：有被搭話

更多

最夯影音

更多

爸貼孕肚對女兒做胎前教育　她出生狂哭一聽暗號秒安靜

為何有些算命老師收費高　師傅揭：算得準業障纏身

典典寶寶學用筷子吃飯「左右手都OK」　泳池滑倒...被劉子銓笑「狂記仇」XD

台學生時隔1年訪美寄宿家庭　Home妹見他驚喜現身爆哭

川普中彈被特勤肉身保護　右耳爆血振臂高呼：戰鬥！

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面