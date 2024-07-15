熱傷害4種狀況！熱衰竭與中暑最危險　醫曝治療掌握「三快」

▲腎臟內科醫師鄧子聰表示，熱傷害包含熱痙攣、熱暈厥、熱衰竭以及中暑，其中以熱衰竭以及中暑最為嚴重。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

夏季持續高溫讓大家叫苦連天，甚至出現許多受到「熱傷害」的病人。花蓮慈濟醫院腎臟內科醫師鄧子聰表示，只要是因為溫度過高、太熱，導致身體不舒服，就可以被稱之為「熱傷害」，臨床上常見的有四種狀況，包含有熱痙攣、熱暈厥、熱衰竭以及中暑。鄧子聰醫師說，治療熱傷害最主要有三個快，「快速發現！快速降溫！還有很重要的快速就醫！」。

簡單來說，熱痙攣就是人體大量流汗後，因為短時間流失過多電解質，導致電解質不平衡，進而出現肌肉抽筋的症狀；而熱暈厥則是因為流汗時皮膚血管擴張，靜脈血液回流不足，導致暈動完之後突然暈倒，通常會在15到20分鐘醒來，這時候需要把病人盡速移動到陰涼的地方，讓他躺下，這時候也可以嘗試把腳抬高，增加血液回流。鄧子聰醫師提醒，這時候就算病人比較舒服了，還是要記得補充水分。

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熱傷害中比較嚴重的就是熱衰竭與中暑。當人體出現熱衰竭時，身體體溫通常會大於38度，同時伴隨著血液循環不足的症狀，主要是心跳加快、血壓不穩定，有些人還會有呼吸喘、噁心嘔吐、頭暈頭痛等症狀；而一般人常聽到的中暑，其實在臨床上是很嚴重的狀況，大部分體溫會上升到大於40度，還會有神經學的症狀，也就是意識不清楚，嚴重的話會導致器官衰竭跟死亡。

▲鄧子聰醫師提醒，治療熱傷害最主要有三個快，「快速發現！快速降溫！還有很重要的快速就醫！」。

要治療熱傷害，要快速發現，快速降溫，還有快速就醫。鄧子聰醫師表示，人體散熱主要的方式就是靠皮膚，所以，其實吃冰對預防中暑的效果不大，要降溫最快的方式就是泡在冷水裡，如果沒辦法馬上泡到冷水裡，也可用電風扇或者移動到有冷氣空調的地方，另外，還可以用冰袋降溫，將冰袋放在脖子、腋下或者鼠蹊部，都可以有效幫助人體散熱。

預防重於治療，要預防熱傷害，除了盡量避免被炙熱的陽光直射，不要待在悶熱不通風的環境，穿著寬鬆透氣的衣著與補充水分、電解質也很重要。但是對於慢性腎臟病及洗腎的病友來說，水分的補充要特別小心。鄧子聰醫師表示，建議一般日常生活中，每天要喝6到8杯水，大約是1500到2000 c.c.，如果是大量流汗時，可以在水中添加一點點鹽巴，或者喝運動飲料來補充體內的電解質。

鄧子聰醫師表示，腎友們對於含有高鉀、高磷跟高鈉的飲食要特別注意，除非是突然的大量排汗，不然還是建議以開水來補充水分，因為包含運動飲料、茶、酸梅湯與果汁在內等消暑飲品，大多磷、鈉、鉀的含量都比較高，對於腎友來說容易造成額外的身體負擔。鄧子聰醫師提醒，腎友中大約有四成同時也是糖尿病病友，所以，健康的人建議也要注意糖份的攝取，避免日後糖尿病的發生。例如街上常見的手搖飲，如果真的要喝的時候，建議選擇無糖的飲品，通常對身體比較不會有影響。

「口乾就是身體在吶喊著缺水了！」如果覺得口乾、皮膚乾燥，或者是尿液量減少、尿液顏色變深，還是莫名的抽筋，甚至是站起來的時候會頭暈，這些都是身體在抗議著缺水的訊號。另外，要分辨自己是不是喝過量的水，可以透過按壓小腿與腳掌，觀察皮膚回彈速度，如果因為水腫而回彈過慢就代表著水喝過量了，還有量體重發現怎麼突然上升超過兩公斤，這時候很可能不是因為變胖，而是有過多的水分累積在身體內，反而會造成其他的健康問題。所以，鄧子聰醫師建議，喝水的時候要小口，分次慢慢喝，現在天氣熱，其實每半個小時就可以補充一點水分，能有效預防熱傷害的產生。