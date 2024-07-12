體感溫度破40！大學分科考登場　中醫師提醒4.2萬考生勿做1事

▲大學分科考今明兩天登場，4.2萬名考生在酷暑下應考，體力備受考驗。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

體感溫度破40度！今年113學年度大學入學考試中心「分科測驗」今、明兩天（7/12、7/13）登場，總計約4萬2000餘人報名必須在酷暑下應戰。不少考生也準備小風扇、濕紙巾等散熱、降溫。中醫師楊永榮提醒家長，可以幫孩子塗抹薄荷油或白花油在肩頸，可消暑也有助解焦慮，最怕就是猛灌含糖的冰飲，恐造成腸胃不適，影響實力。

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▲在戶外陪考家長熱得受不了，拿扇子猛搧風。（圖／記者游瓊華翻攝）



天氣實在太熱，今天陪考家長個個找地方躲太陽，除了準備小風扇、濕紙巾外，還有防曬乳液、遮陽傘等，幫忙考生散熱、降溫、預防中暑。

天氣炎熱，不少人考生會猛灌冰咖啡想消暑、提神，但中醫師楊永榮則提醒，喝含糖、咖啡因及冰冷飲品，恐造成腸胃不適，影響專注力。

▲天氣太熱，消暑小物紛紛出爐，有家長準備了防曬、白花油、扇子、小風扇等。（圖／記者游瓊華翻攝）



楊永榮也建議家長，可以在休息時間幫考生按壓肩井穴放鬆，或塗抹白花油在肩頸，有助於緩解焦慮；另建議家長考生應考前需要保持好體力，家長也可準備「保健茶」來讓考生提振精神、增強體力。