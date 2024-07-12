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婦患慢性病「烈日下走路運動」昏倒　體溫42度嚴重熱中暑險喪命

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中醫院急診室主任陳莉瑋示範如何為中暑患者進行冰敷降溫。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

近期天氣炎熱，衛福部統計至7月10日止，本月才過短短10天，就有418人次因熱傷害就診，比去年同期高出3成。台中醫院進一步指出，1名有慢性病的55歲婦人，午餐後在大太陽底下走路，因不耐高溫昏倒在路邊，送醫發現體溫高達42度合併熱中暑，經緊急預防性插管合併中樞神經降溫急救，才將她從鬼門關前搶救回來。

台中醫院急診室主任陳莉瑋表示，大眾普遍以為熱衰竭是熱傷害中最嚴重的症狀，其實熱衰竭僅排在第二嚴重。熱傷害共分5個等級，最輕微的是出現水腫狀況，其次為運動員常見的大小腿因電解質流失、抽筋疼痛的現象；再來是長時間站大太陽底下，因腦部循環不足而昏倒，稱為熱昏厥。

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接著是熱衰竭，症狀是頭暈、全身無力甚至血壓降低；最嚴重的則是「熱中暑」，症狀嚴重會出現橫紋肌溶解或是腎臟多重器官衰竭，若未積極處理，死亡率高達3到8成。

陳莉瑋說，台中1名55歲婦人，6月底跟友人相約喝下午茶，午餐後頂著大太陽徒步赴約，但因不熟路況迷了路，途中不耐高溫昏倒路邊，緊急送醫發現，患者到院時體溫高達42.1度，心跳每分鐘高達190下，合併臉部抽搐與意識不清，昏迷指數8分，經判斷是嚴重熱中暑。

陳莉瑋指出，急救醫療團隊緊急幫患者除去衣物、吹電風扇、敷冰塊、低溫靜脈輸液等各式降溫處置，並給予預防性插管治療，患者在2小時後體溫恢復正常，經收治加護病房觀察，隔天順利拔管，住院2天後平安出院。

陳莉瑋說，患者是慢性病患者，有長期服藥，自述因擔心喝午茶吃甜點高熱量會胖，決定走路運動，走個30分鐘路程到咖啡廳減少罪惡感，未料越走越喘、接著頭暈眼花就不省人事，幸好有熱心路人協助報警送醫，這才撿回一命。

陳莉瑋表示，台中醫院急診室自6月起，每天平均都有2到3名患者因熱傷害就醫。根據衛福部針對熱傷害的統計資料顯示，今年1到6月熱傷害共901人次，其中6月份就有489人次，比起去年同期的377人次高出3成；而本月統計至10日止，短短10天就有418人次，不到半個月就逼近6月份全月的熱傷害人次。

國民健康署整理出「熱傷害六大危險族群」，包括65 歲以上長者、嬰幼兒、慢性病患者、服藥者、過重者、戶外工作者或運動員，陳莉瑋也提醒民眾，面對炎炎夏日注意「防水補水3大招」：保持涼爽、時時喝水、隨時留心，千萬不要輕忽熱傷害可能造成的致命危機，才能平安健康過一夏。

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