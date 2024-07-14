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阿伯堅持不開冷氣！體溫「飆破43°C」中暑倒地　醫1招救命

堅持不開冷氣！7旬翁體溫「飆破43°C」中暑倒地　醫1招成功救命

▲70多歲老翁疑因在家天熱沒開冷氣中暑倒地，送醫一量體溫竟飆破43度。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

台灣正式進入夏季後，不少民眾哀號今年似乎比往年還要炎熱，中暑意外也紛紛傳出，近日一名7旬老翁突暈倒送醫，一量體溫飆破43度，所幸經緊急救治後幸運搶回一命，而老翁病倒的原因竟是「沒開冷氣」熱到中暑。

三軍總醫院近日收治一名中暑個案，一名本身患有糖尿病及高血壓的70多歲老翁，疑因在家天熱沒開冷氣，幾天前開始出現虛弱、食欲不振等症狀，直至倒地失去意識後才被緊急送急診。

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經測量體溫，發現老翁的肛溫竟高達43.1度，立即採用傳導、對流、蒸發「三合一降溫法」急救後，老翁的體溫在1小時內快速降至38.5度，最終順利恢復意識，幸運從鬼門關死裡逃生。

對此，三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡曾提醒，中暑患者若處在高溫環境下越久，所產生的併發症就會越嚴重，死亡率也會大大增加，第一要務便是幫患者立即「降溫」，可將患者浸泡在10至15度的冰水中，或是在鼠蹊部、腋窩、頸部敷冰毛巾降溫，旁人越早介入急救，越能幫患者爭取活命機會。

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