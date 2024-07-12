登山中暑急救法曝光　霧台消防分隊揹負訓練全解析

▲霧台消防分隊揹負訓練 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

天氣高溫爆熱，民眾多喜歡登山、運動，但常可能因誤判本身狀況，導致水量補充不足造成中暑及熱衰竭現象，屏東縣政府消防局霧台消防分隊特別針對登山可能發生之民眾不適狀況4種加強揹負訓練，期在最少人力狀況下可先行將患者帶離下山，確保安全。

民眾在登山健行發生身體不適時，救援人員礙於地形在搬運方面常困難重重，霧台消防分隊這次在揹負訓練方面採用4種方式，第一種是使用捲式擔架固定，用前後拖拉方式將患者帶離現場；第二種方式則是採用竹竿配合捲式擔架，以懸吊方式將患者帶離；第三種方式運用扁帶將患者大腿與揹負者固定，患者上半身依靠在揹負者身上，由揹負者採揹負方式下山；第四種則以救援者攜帶上山經過認證可負重背包將患者腿部固定，同樣由揹負者採揹負方式下山。

霧台消防分隊表禦，哪種揹負方式，讓患者能迅速離開山徑回到平面道路迅速就醫都是救援人員的最大目的，畢竟在山區可施救醫療有限；籲請民眾從事登山健行切記注意自身狀況，適時補水補充體力，登山前日或當日有心絞痛、發現身體不適等現象切勿再強行登山，畢竟登山健行是為了健身，若造成其他意外恐得不償失。