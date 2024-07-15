帶柯基吃胡椒蝦...比特犬突衝出狂咬人狗　飼主被求償164萬

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

鄭姓民眾在一家胡椒蝦餐廳用完餐後，被廖姓民眾飼養的比特犬咬傷，也咬傷鄭飼養柯基品種犬，向屏東地方法院提出侵權損害賠償164萬餘元，法院判廖賠償19萬6千餘元，可上訴。

廖姓民眾飼有動物「比特犬」，為動物保護法所稱之飼主。而比特犬為具危險性之犬隻，卻於111年12月3日下午，依當時客觀情事並無不能注意情形，竟疏未將飼養比特犬以加繫繩、鍊牽引方式看管，亦未將牠配戴口罩或採取其他足以隔離或防免攻擊旁人之防護措施，任由牠在一家胡椒蝦餐廳停車場處附近行動。

適鄭姓民眾於該餐廳用餐完畢後，偕同所飼養之柯基品種犬隻徒步行至上開停車場處時，突遭該比特犬撲咬，致右膝2處傷，柯基品種犬也同受攻擊致遍體鱗傷。嗣經鄭對廖提出過失傷害告訴後，被法院依傷害罪判處3個月徒刑確定。請求廖姓民眾賠償醫藥、犬隻、精神、工作損失等共164萬餘元。

法院審理，以鄭主張月薪6萬元，半年無法工作，損失36萬元，未提出相關證明駁回。慰撫金100萬元過高，應以15萬元為合宜；犬隻醫療費用醫療費用3萬8550元，判決2萬4600元；將來之醫療費用9萬元駁回。共判賠賠償19萬6千餘元。