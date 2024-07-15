　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

帶柯基吃胡椒蝦...比特犬突衝出狂咬人狗　飼主被求償164萬

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

鄭姓民眾在一家胡椒蝦餐廳用完餐後，被廖姓民眾飼養的比特犬咬傷，也咬傷鄭飼養柯基品種犬，向屏東地方法院提出侵權損害賠償164萬餘元，法院判廖賠償19萬6千餘元，可上訴。

廖姓民眾飼有動物「比特犬」，為動物保護法所稱之飼主。而比特犬為具危險性之犬隻，卻於111年12月3日下午，依當時客觀情事並無不能注意情形，竟疏未將飼養比特犬以加繫繩、鍊牽引方式看管，亦未將牠配戴口罩或採取其他足以隔離或防免攻擊旁人之防護措施，任由牠在一家胡椒蝦餐廳停車場處附近行動。

適鄭姓民眾於該餐廳用餐完畢後，偕同所飼養之柯基品種犬隻徒步行至上開停車場處時，突遭該比特犬撲咬，致右膝2處傷，柯基品種犬也同受攻擊致遍體鱗傷。嗣經鄭對廖提出過失傷害告訴後，被法院依傷害罪判處3個月徒刑確定。請求廖姓民眾賠償醫藥、犬隻、精神、工作損失等共164萬餘元。

法院審理，以鄭主張月薪6萬元，半年無法工作，損失36萬元，未提出相關證明駁回。慰撫金100萬元過高，應以15萬元為合宜；犬隻醫療費用醫療費用3萬8550元，判決2萬4600元；將來之醫療費用9萬元駁回。共判賠賠償19萬6千餘元。

ET快訊
勞基法修正案三讀！勞工65歲強制退休解禁　可經勞雇雙方協商延
川普遇槍擊首度受訪　親曝躲過暗殺死劫、振臂高呼原因
快訊／富邦勇士宣布曾祥鈞離隊
殉職警妻PO捐款帳號「違法嗎」　她一查資料矇了：可能會被砲
三重警妻PO「郵局帳號」惹議　社會局回應了
家人面突跳車！29歲女國道遭輾斃　媽媽崩潰跪地
基隆警值班台遭撞亡「未達因公殉職」　撫恤金差726萬
柏油路高溫逾50度！6歲女童光腳走慘起水泡　2周內恐難下地

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

全台多起槍擊心驚！花蓮警掃黑肅槍總動員　擴大臨檢打擊犯罪

快訊／高雄2小貨車路口對決！他闖紅燈「90度側翻」3人送醫

北市地下道撞死單親爸！無照酒駕男賠450萬　獲輕判5年半定讞

3級毒品變2級！害他白坐89天冤獄「國賠26萬」　高醫：無誤判

屏東8旬翁暗夜開小貨車還逆向　見警催油門...撞分隔島翻車不治

離譜轎車「綠園道當車道」一路狂開　闖禍駕駛慘了！警要開罰

當著家人面突跳車！29歲女國道遭後車衝撞亡　母嚇傻崩潰跪地

帶柯基吃胡椒蝦...比特犬突衝出狂咬人狗　飼主被求償164萬

毒錢包案認了有疏失！司機員服務18年　北捷：沒有外傳嗜睡情況

「北捷毒錢包」案發第12天…處理時序曝光！警喊：需要偵辦期程

為何有些算命老師收費高　師傅揭：算得準業障纏身

川普中彈被特勤肉身保護　右耳爆血振臂高呼：戰鬥！

台學生時隔1年訪美寄宿家庭　Home妹見他驚喜現身爆哭

典典寶寶學用筷子吃飯「左右手都OK」　泳池滑倒...被劉子銓笑「狂記仇」XD

爸貼孕肚對女兒做胎前教育　她出生狂哭一聽暗號秒安靜

5億車聚！重機休息站開幕　顏清標騎250萬神車催油門

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

川普遇襲特勤開槍反擊　槍手被當場擊斃倒屋頂

黃子韜認愛徐藝洋！緋聞傳4年　曬親吻照：願我們永遠是我們

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

全台多起槍擊心驚！花蓮警掃黑肅槍總動員　擴大臨檢打擊犯罪

快訊／高雄2小貨車路口對決！他闖紅燈「90度側翻」3人送醫

北市地下道撞死單親爸！無照酒駕男賠450萬　獲輕判5年半定讞

3級毒品變2級！害他白坐89天冤獄「國賠26萬」　高醫：無誤判

屏東8旬翁暗夜開小貨車還逆向　見警催油門...撞分隔島翻車不治

離譜轎車「綠園道當車道」一路狂開　闖禍駕駛慘了！警要開罰

當著家人面突跳車！29歲女國道遭後車衝撞亡　母嚇傻崩潰跪地

帶柯基吃胡椒蝦...比特犬突衝出狂咬人狗　飼主被求償164萬

毒錢包案認了有疏失！司機員服務18年　北捷：沒有外傳嗜睡情況

「北捷毒錢包」案發第12天…處理時序曝光！警喊：需要偵辦期程

全台多起槍擊心驚！花蓮警掃黑肅槍總動員　擴大臨檢打擊犯罪

花蓮「紅面鴨FUN暑假」開幕　300台無人機搭配煙火秀慶祝狂歡

台灣「Nissan休旅Ariya」配備曝光！入手將比特斯拉Model Y更便宜

竹北爆怪男拿「棒棒糖」公園拐童：我是你爸媽朋友！特徵曝光

勞基法修正案三讀！勞工65歲強制退休解禁　可經勞雇雙方協商延後

川普遇槍擊首度受訪　親曝躲過暗殺死劫、振臂高呼原因

夫妻拍到「槍手趴屋頂」瞄準川普　下秒連開多槍：警察看不到他

快訊／高雄2小貨車路口對決！他闖紅燈「90度側翻」3人送醫

富邦勇士宣布曾祥鈞離隊　前年度進步獎得主前進日本職籃

富邦悍將流行音樂節大巨蛋開唱　韓國起亞虎啦啦隊韓風應援

臭到爆！17歲弟滿腳底鹹魚蒸蛋　媽轟：整棟樓都聞到...醫一見驚呆

社會熱門新聞

即／29歲女國道突跳車　遭後車輾過慘死

殉職警妻子PO捐款帳號　警證實是真的

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

恐怖瞬間畫面！桃園嚴重車禍1死5傷　男遭輾壓亡

全民買單！　高醫烏龍害多起冤獄

新竹6歲女童光腳走柏油路「燙出水泡」　社會處安置

基隆警值班台遭撞亡　未達「因公殉職」惹議

龜山小客車飛到對向連撞3車！釀1死4傷

當著家人面突跳車！29歲女國道遭後車衝撞亡　

顏清標戴斗笠騎重機挨罵！試騎250萬神車：比較少騎了

21歲的他因高醫坐89天冤獄　國賠金額曝

最新詐騙手法！　她痛失近2000萬

男大生帶女友宿舍壞壞！59秒激戰片遭偷拍外流

北捷休息室找到毒品　捷運公司回應了

更多熱門

相關新聞

被看護人身體多處瘀傷　菲籍女看護判2月

被看護人身體多處瘀傷　菲籍女看護判2月

菲律賓看護「阿莉」於凌晨頻繁起身照顧郭姓婦人，但郭婦女兒發現母親手臂等多處有瘀、挫傷，調閱監視器，報警送辦，屏東地方法院依傷害罪判處有期徒刑2個月，易科罰金以1000元折算一日，但認為並無諭知於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境之必要。

人妻偷吃快遞員！小王傳訊：很久沒射進去了

人妻偷吃快遞員！小王傳訊：很久沒射進去了

在大學女廁用手機偷拍　屏東渣男被判1年徒刑

在大學女廁用手機偷拍　屏東渣男被判1年徒刑

妻熱衷廟宇活動　屏東男訴請離婚法院准了

妻熱衷廟宇活動　屏東男訴請離婚法院准了

醫判賠1404萬引爆「醫界跳腳」　阿公憤怒回應了

醫判賠1404萬引爆「醫界跳腳」　阿公憤怒回應了

關鍵字：

屏東地方法院比特犬胡椒鹽蝦餐廳賠償

讀者迴響

熱門新聞

即／29歲女國道突跳車　遭後車輾過慘死

殉職警妻子PO捐款帳號　警證實是真的

蔡依林心碎！　「痛別18歲愛兒」悲喊：還想再緊抱著你

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道　內行曝原因

快訊／PO帳號惹議！三重警妻「一早再發文」

數學資優生成刺川兇手！車上家中搜出爆裂物

恐怖瞬間畫面！桃園嚴重車禍1死5傷　男遭輾壓亡

她狂吼「求你放我走」衝出醫院　護理師嚇到魂快飛走

暗殺川普槍手曾想加射擊俱樂部　技術差遭拒

孫安佐「研發鋼鐵防彈背心」：想合作國防部！

愛吃辣＋喝酒！他KTV「高音突唱不上去」　半年後過世了

全民買單！　高醫烏龍害多起冤獄

本周可能有颱風！　預估路徑曝

病毒大爆發！　全家都中鏢

更多

最夯影音

更多

為何有些算命老師收費高　師傅揭：算得準業障纏身

川普中彈被特勤肉身保護　右耳爆血振臂高呼：戰鬥！

台學生時隔1年訪美寄宿家庭　Home妹見他驚喜現身爆哭

典典寶寶學用筷子吃飯「左右手都OK」　泳池滑倒...被劉子銓笑「狂記仇」XD

爸貼孕肚對女兒做胎前教育　她出生狂哭一聽暗號秒安靜

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面