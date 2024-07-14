被看護人身體多處瘀傷　菲籍女看護否認施暴…判決出爐

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

菲律賓看護「阿莉」於凌晨頻繁起身照顧郭姓婦人，但郭婦女兒發現母親手臂等多處有瘀、挫傷，調閱監視器，報警送辦，屏東地方法院依傷害罪判處有期徒刑2個月，易科罰金以1000元折算一日，但認為並無諭知於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境之必要。

判決書指出，「阿莉」於111年10月起擔任郭姓婦人的看護，本應注意看護行為之力道及位置，避免郭婦受傷，詎她於於112年6月29日凌晨1時42分至4時33分間，竟因深夜、凌晨凌頻繁起身看護郭婦，而漸失耐性，於攙扶、調整、碰觸郭婦身體之看護過程中，未注意施力之力道、位置有所不當，致郭婦右側前臂、肩胛瘀傷及左足踝等處受傷。

法院審理，「阿莉」坦承擔任郭婦看護，惟矢口否認有何傷害、過失傷害之犯行，辯稱「我從沒有傷害她，郭婦可能自己撞到或容易瘀青，不知道傷害如何來的」等語，法院認疏忽發生意外造成，衡諸「阿莉」大學畢業，來台4年，月薪新台幣2萬2千元，判刑2個月。

法院以外國人犯罪經法院宣告有期徒刑以上之刑者，是否有併予驅逐出境之必要，應由法院依據個案之情節，具體審酌該外國人一切犯罪情狀及有無繼續危害社會安全之虞，審慎決定之，尤應注意符合比例原則，以兼顧人權之保障及社會安全之維護。

而「阿莉」為菲律賓人士，因工作來台居留至116年3月間等情，雖因本案犯行而受有期徒刑以上刑之宣告，惟斟當事人意見、被告犯罪所受刺激、情節、性質、品行、生活狀況等節，尚難認被告有繼續危害社會安全之虞，認為並無諭知於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境之必要。