嬰出生就死亡！醫判賠1404萬引爆「醫界跳腳」　阿公憤怒回應了

記者游瓊華、鄧木卿、劉人豪／台中報導

台中大里仁愛醫院王姓婦產科醫師2019年替林姓孕婦接生，但寶寶卻出生後就死亡，林姓夫妻無法接受對王姓醫師及院方提告求償1600多萬元，一審民事法官判王及仁愛醫院，應連帶給付林姓夫妻1404萬元，消息傳出後，多名權威醫師表示無法接受。對此，林姓阿公不滿說，「你們手上有小孩的照片嗎，有看到所有的審驗報告嗎」。

▲新生兒出生就死亡，婦產科醫師遭判賠1400萬引眾名醫搖頭。（圖／取自免費圖庫Pexels）

林姓夫妻指控，王姓醫師先前就發現產婦的羊水有胎便，未注意胎兒有因吸入胎便而引發窒息之可能，還是決定以自然產方式，經使用真空吸引器沒有成功，於同日9時50分方診斷產程遲滯，等到10時25分許進行剖腹產手術。

林姓夫妻認為，因為王姓醫師使用真空吸引器失當，造成寶寶因帽狀腱膜下出血引發出血性休克，加上過慢判斷產程延滯而推延剖腹產進程，造成寶寶吸入過度胎糞引發呼吸衰竭等症，經轉診他院救治，寶寶仍在當天晚間不治死亡，林姓夫妻事後怒向醫院及王姓醫師求償1600多萬元。

▲法院判醫師及院方要賠1404萬，多名權威醫師表示無法接受，林姓阿公(右)不滿說，「你們手上有小孩的照片嗎」。（圖／記者鄧木卿攝）

不過，王姓醫師及院方抗辯，王姓醫師依據臨床專業和判斷使用真空吸引器輔助生產，過程中沒有發生操作方式不當，或使用時機不對的情況。但林姓產婦仍然無法達到正常引產的目的，因為第二產程遲滯。也向林女丈夫解釋了「產程遲滯，有胎兒可能吸入胎便的風險，而且真空吸引器使用失敗，無法立即通過陰道生產，所以建議進行剖腹產」。

經過林女丈夫的簽署手術同意書和麻醉同意書，立即改為剖腹生產的方式將胎兒娩出，同時也請小兒科醫師隨時待命。在寶寶出生後，立刻進行了抽血、放置氣管內管和呼吸器等相關救護措施，並立即轉診到他院加護中心，強調已經充分注意到醫療上的必要，並無過失。

不過，法官根據醫療諮詢意見指出，寶寶在出生後出現了帽狀腱膜下出血，有可能是因為使用真空吸引器引起的，且根據他院鑑定書報告及病歷紀錄，寶寶還合併了胎糞致呼吸衰竭、周產期窒息、低血容性休克以及瀰漫性出血等病因，上述情況導致寶寶因呼吸衰竭和心臟功能衰竭而死亡，認為王姓醫師疑似操作真空吸引器不當，導致帽狀腱膜下出血加重，認為王姓醫師有過失。

法院民事一審宣判，王姓醫師以及大里仁愛醫院賠林姓夫妻醫療費、喪葬費、扶養費以及精神慰撫金等，合計1400萬多元。

▲法院民事判決出爐後，林爸與阿公出面受訪。（圖／記者鄧木卿攝）

消息傳出，多名權威醫師表示無法接受，打擊婦產科及其他高風險科別醫師的士氣。胸腔內科名醫蘇一峰直呼「這判決真的太扯了！」，ICU醫師陳志金也相當感慨；台大婦產科仁醫施景中則坦言，「這樣天價的賠償，大大打擊婦產科及其他高風險科別醫師的士氣。」

對此，林姓阿公指出，如果不是醫療糾紛，不會有人出來講話，醫生出來講這種話，「你們手上有什麼證據，你們手上有小孩的照片嗎，有看到所有的審驗報告嗎」，並說看到小孩照片後覺得很痛，一個剛出生的小孩變成這樣，「如果婦產科醫生你們看到，會有什麼感受。」

仁愛醫院表示，本院婦產科醫師於本件產婦生產期間，均依醫療常規進行照護，先後經衛福部醫審會及法醫研究所二機構鑑定，均認本院處置未有疏失，台中地檢署及台灣高等檢察署台中分署亦據此先後予不起訴處分及駁回病家再議（現已不起訴確定）。

仁愛醫院指出，對台中地方法院本次判決結果，敬表尊重，並已依法提出上訴，後將續配合法院審理；於此對本件新生兒因生產風險致生不幸結果，再次對產婦及家屬表達誠摯慰問之意。