　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

妻沉迷宗教「是神明身邊的孩子」3年48次離家　夫受不了喊離婚

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣陳姓男子與太太結婚育有兩名子女，太太熱衷宮廟活動，還替子女向學校請假參加，讓他精神飽受煎熬，起訴離婚，屏東地方法院審理，認兩人已無共同生活可能，判准離婚，子女歸陳男扶養。可上訴。

陳男起訢與太太於98年初登記結婚，婚後育有2名未成子女，共同居住在屏東縣，但太太近年沉迷於各項宮廟活動、民間信仰，無心與他經營家庭生活，經常四處跟團參拜進香，並在家裡擺放各種民俗信仰擺飾。

其妻不僅投入民間信仰活動，將此做為其生活重心，更經常帶同2名未成年子女一同參拜進香、參與民俗信仰活動，及常向子女就學之學校請假，耽誤子女課業，更於111年11月中旬離家北上從事宮廟活動，拒絕返家，並表示無意願再返家，顯見兩人已無法共同生活，訴請離婚。

法院審理，陳妻表示，未曾有沈迷宮廟活動，只是偶爾參加，也沒有帶小孩參與向學校請假。有時回北部是去找家人，不是每次都是參與宮廟，也未看過孩子跳八將，離家後，幾乎兩三天就會打電話或是傳訊息來聯絡、關心兩個小孩等。

法院審理，從兩人LINE對談中，陳妻：「為何你老是要跟我揪結我北上幾次」、「我是神明身邊長大的孩子，從小就是在宮廟出入」；陳對話回覆：「如果你跟其他信徒一樣只去重點日我就能接受」，即可證明陳妻確實經常北上參與宮廟事務及活動。

另調閱陳妻自小客車國道ETC於109年1月起至111年12月止之eTag收費紀錄及上、下交流道名稱等資料，發現她於109年1月起至111年11月15日離家之期間內，往返屏東、北部共48趟，平均每月約1.39趟，縱如她所辯有時係北上找親友，非每次都參與宮廟活動一節屬實，然屏東、北部距離非近，其每次來回至少約需兩天之時間，依社會常情，在夫妻倆人未達成共識或取得諒解之情形下，不論是從事宮廟活動，抑或會親，其行為頻率實非合適。而陳妻也北部置產開店，陳男亦無法配合自屏東搬遷至北部生活，兩人婚姻名存實亡，已難繼續共同維持婚姻，判准離婚。

ET快訊
「人劍合一」弒母　25歲兒：被附身無法控制自己
快訊／邱議瑩辦公室主任酒駕！　遭警方逮捕
KID辣妻「中空現身」懷孕四肢超細！網驚：不敢相信
身體「5徵兆」恐是慢性發炎　醫：小心變糖尿病
健保再給付46項達文西手術！年砸2.85億逾8千人受惠
獨／「三寶退散」失靈！工地妹騎車遭擊落　逆轉超傻眼
比鄭文燦嚴重！郭正亮驚爆「下一個核彈人物」：炸到整黨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

喊「人劍合一」弒母砍父遭押！雲林25歲逆子：被附身無法控制自己

快訊／立委邱議瑩辦公室主任酒駕！　公共危險罪移送地檢署

妙齡低胸女酒駕BMW被攔　裝熟嗨喊「我六分局陳小姐」警傻眼

逛家樂福「噴殺蟲劑點火」釀火災損失4億　屁孩手賤闖大禍下場曝

她誤成小三1次就中「主動打電話給正宮」　人夫下場曝光

參加家長會活動遇惡狼　人妻遭壓廁所牆上性侵...變態男下場曝

躲大學女廁手機偷拍「第5次才被逮」　屏東噁男判刑1年

心跳漏1拍！騎一半2孩「突衝出馬路」　騎士怒：這樣早晚的啦

曾參選台中市長「最強素人媽媽」鋤頭敲門還辱鄰　判拘50天

妻沉迷宗教「是神明身邊的孩子」3年48次離家　夫受不了喊離婚

台美棒球小將對決黑白猜　他逆轉獲勝全場激動歡呼

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

三花貓咬飼主被嫌棄　撒嬌躺懷裡伸雙手討抱

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

拖板車板台脫落巴士追撞　14師生路邊念聖經「壓驚」

雲林25歲男弒母砍父　鄰居驚：難怪狗狂吠

77頭鯨魚擱淺蘇格蘭海灘　倖存12頭恐難保

張育成中職首打席飛球接殺　第4局第2打席遭到三振

反骨孫生被控性騷...反擊「要回應什麼」　「酷炫認不意外」撂重話：不要跟他出去

喊「人劍合一」弒母砍父遭押！雲林25歲逆子：被附身無法控制自己

快訊／立委邱議瑩辦公室主任酒駕！　公共危險罪移送地檢署

妙齡低胸女酒駕BMW被攔　裝熟嗨喊「我六分局陳小姐」警傻眼

逛家樂福「噴殺蟲劑點火」釀火災損失4億　屁孩手賤闖大禍下場曝

她誤成小三1次就中「主動打電話給正宮」　人夫下場曝光

參加家長會活動遇惡狼　人妻遭壓廁所牆上性侵...變態男下場曝

躲大學女廁手機偷拍「第5次才被逮」　屏東噁男判刑1年

心跳漏1拍！騎一半2孩「突衝出馬路」　騎士怒：這樣早晚的啦

曾參選台中市長「最強素人媽媽」鋤頭敲門還辱鄰　判拘50天

妻沉迷宗教「是神明身邊的孩子」3年48次離家　夫受不了喊離婚

善心市民造福社會遺愛人間　捐贈台南市消防局幫浦消防車

狼師幼兒園還開托嬰中心　社會局：去年已掌握、告知家長狀況

台中國際茶、咖啡、酒暨烘焙展　匯聚356家國內外企業參展

中共遠在內蒙火箭軍試射　我軍掌握情資取得射高、動態數據

喊「人劍合一」弒母砍父遭押！雲林25歲逆子：被附身無法控制自己

康康帶打手踢館 　只會弄香蕉　擔心被打死

前市長鄭文燦涉貪遭收押　張善政：檢方執法蒐證市府尊重

「冷氣+循環扇」一堆人擺錯了！台電曝「1位置」更省電　

快訊／立委邱議瑩辦公室主任酒駕！　公共危險罪移送地檢署

KID辣妻「中空現身」懷孕四肢還是超細！真實身材現形 網驚：不敢相信

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

社會熱門新聞

28歲三重警慘死！阿嬤摸頭耳語：不用擔心好好走

賓士逆向飆撞警車！28歲警無辜慘死　他喊：太累了

快訊／三重「飆速賓士」撞飛警車1警亡　瞬間影片曝光

賓士逆向飆撞！28歲警殉職獨留妻兒　家中頓失支柱

賓士猴撞死警！曾拿刀追前妻害墜橋慘死

即／鄭文燦涉貪維持羈押　高院駁回律師抗告

快訊／三重「疑毒駕」賓士撞死1警　駕駛正面照曝光

逆向撞死三重警！25歲賓士猴認吸「喪屍毒品」

即／林士傑命案口罩男落網！警攻堅壓制畫面曝

雲林逆子水果刀弒母　傳「拜陰廟中邪」

快訊／三重賓士凌晨高速撞警車！1警傷重不治

3屁孩逛家樂福竟噴殺蟲劑點火害損失逾4億元　闖禍後下場慘曝

「口罩男」比對林士傑命案槍手　瘦如竹竿都穿牛仔褲

1月內2度持刀遭送辦！賓士猴今逆向撞死無辜警

更多熱門

相關新聞

男誘騙少女拍裸照上傳社群網站　判囚2年10月

男誘騙少女拍裸照上傳社群網站　判囚2年10月

吳姓男子網路認識1名未成年少女，進而交往，誘騙其自行拍攝裸露下體及胸部等身體隱私部位之數位照片，上傳至Twitter及臉書等暱稱帳號，以留言之方式使不特定多數人觀覽，案經被害人向家長告知提告，警方根據IP，查出他涉案送辦，屏東地方法院依兒童及少年性剝削防制條例有期徒刑2年10個月。可上訴。

即／夏克立再現身士院　跨國婚姻下月14日宣判

即／夏克立再現身士院　跨國婚姻下月14日宣判

賣祖產「買房登記媳婦名」　兒2年淨身出戶！網卻不挺

賣祖產「買房登記媳婦名」　兒2年淨身出戶！網卻不挺

男上國道睡著撞護欄棄車落跑　害後車追撞2傷

男上國道睡著撞護欄棄車落跑　害後車追撞2傷

上國道安全帶插銷未扣遭攔　無照+酒駕判8月

上國道安全帶插銷未扣遭攔　無照+酒駕判8月

關鍵字：

屏東地方法院宮廟離婚

讀者迴響

熱門新聞

嘎妹親發聲明「絕無不法行為」　曝沉默半天原因

28歲三重警慘死！阿嬤摸頭耳語：不用擔心好好走

直擊蘿拉神隱9天「首現蹤診所」！騙走蔡阿嘎千萬

即／俄客機墜毀莫斯科近郊　3名機組人員全罹難

22歲辣妹被男友痛毆致死　遺體支離破碎

賓士逆向飆撞警車！28歲警無辜慘死　他喊：太累了

38萬網美「國一被老師奪第一次」！

快訊／三重「飆速賓士」撞飛警車1警亡　瞬間影片曝光

小S深夜淚崩！「這樣就少了一個女兒」皺眉哭了

賓士猴撞死警！曾拿刀追前妻害墜橋慘死

北韓「公開槍決」30多名中學生

賓士逆向飆撞！28歲警殉職獨留妻兒　家中頓失支柱

午後雷雨擴大！專家示警：又大又猛　3地雨最強

身體「5徵兆」恐是慢性發炎　醫：小心變糖尿病

即／鄭文燦涉貪維持羈押　高院駁回律師抗告

更多

最夯影音

更多

台美棒球小將對決黑白猜　他逆轉獲勝全場激動歡呼

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

三花貓咬飼主被嫌棄　撒嬌躺懷裡伸雙手討抱

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面