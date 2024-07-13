妻沉迷宗教「是神明身邊的孩子」3年48次離家　夫受不了喊離婚

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣陳姓男子與太太結婚育有兩名子女，太太熱衷宮廟活動，還替子女向學校請假參加，讓他精神飽受煎熬，起訴離婚，屏東地方法院審理，認兩人已無共同生活可能，判准離婚，子女歸陳男扶養。可上訴。

陳男起訢與太太於98年初登記結婚，婚後育有2名未成子女，共同居住在屏東縣，但太太近年沉迷於各項宮廟活動、民間信仰，無心與他經營家庭生活，經常四處跟團參拜進香，並在家裡擺放各種民俗信仰擺飾。

其妻不僅投入民間信仰活動，將此做為其生活重心，更經常帶同2名未成年子女一同參拜進香、參與民俗信仰活動，及常向子女就學之學校請假，耽誤子女課業，更於111年11月中旬離家北上從事宮廟活動，拒絕返家，並表示無意願再返家，顯見兩人已無法共同生活，訴請離婚。

法院審理，陳妻表示，未曾有沈迷宮廟活動，只是偶爾參加，也沒有帶小孩參與向學校請假。有時回北部是去找家人，不是每次都是參與宮廟，也未看過孩子跳八將，離家後，幾乎兩三天就會打電話或是傳訊息來聯絡、關心兩個小孩等。

法院審理，從兩人LINE對談中，陳妻：「為何你老是要跟我揪結我北上幾次」、「我是神明身邊長大的孩子，從小就是在宮廟出入」；陳對話回覆：「如果你跟其他信徒一樣只去重點日我就能接受」，即可證明陳妻確實經常北上參與宮廟事務及活動。

另調閱陳妻自小客車國道ETC於109年1月起至111年12月止之eTag收費紀錄及上、下交流道名稱等資料，發現她於109年1月起至111年11月15日離家之期間內，往返屏東、北部共48趟，平均每月約1.39趟，縱如她所辯有時係北上找親友，非每次都參與宮廟活動一節屬實，然屏東、北部距離非近，其每次來回至少約需兩天之時間，依社會常情，在夫妻倆人未達成共識或取得諒解之情形下，不論是從事宮廟活動，抑或會親，其行為頻率實非合適。而陳妻也北部置產開店，陳男亦無法配合自屏東搬遷至北部生活，兩人婚姻名存實亡，已難繼續共同維持婚姻，判准離婚。