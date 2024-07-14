人妻偷吃快遞員！小王傳訊：很久沒射進去了　他見鹹濕對話崩潰

▲黃男驚見妻子和小王鹹濕對話紀錄，崩潰離婚並向小王提告求償。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者吳佩蓁／高雄報導

高雄一對黃姓夫妻一起在一家紅茶冰店上班，但夫妻倆因婆媳問題分居，期間妻子竟愛上店裡的常客姜男，2人經常單獨出遊，還互傳鹹濕對話「想射進去，很久沒射進去了」、「不是喜歡你就喜歡跟你愛愛嗎」、「我感覺還停留在第一次愛愛」，讓黃男氣炸怒向姜男求償40萬元，橋頭地院審理後，判姜男應賠償15萬元。

判決指出，黃男和妻子在高雄一家紅茶冰店上班，快遞外送員姜男是店裡的常客，怎料某日黃男發現妻子私下和姜男外出約會，還甜喊對方「OPEN姜」，氣得質問妻子，但妻子堅稱和姜只是朋友。

事後黃男趁妻子睡著時，查看對方LINE對話紀錄，竟發現妻子與姜男露骨的鹹濕對話，包括稱呼對方「親愛的」、「可是想射進去，很久沒射進去了」、「不是喜歡你就喜歡跟你愛愛嗎」、「我感覺還停留在第一次愛愛時，感覺你很珍惜，現在就還好了」、「我喜歡你的時候是你載我回家的路上，在車上牽手的時候」等語，憤而向姜男提告求償40竄元。

對此，姜男辯稱黃妻LINE對話紀錄中的對象並不是他，且內容也無從證明2人有發生性行為，並主張黃男是透過偷拍取得對話紀錄，不得作為證據。

一審簡易庭法官認為，黃男應負舉證之責，所提出的對話紀錄截圖不能證明為真，且黃妻也拒絕出庭作證，因此判決駁回黃男請求。

黃男不服提出上訴，橋頭地院審理認為，民事訴訟法對於證據能力並未設有規定，對隱私權之保護未逾越必要之程度及比例原則，仍應有證據能力，審酌黃男和妻子本就因婆媳問題、雙方收入、言語及相處等問題而分居3年，且2人也於去年7月18日離婚，改判姜男應賠償黃男15萬元精神慰撫金，不得上訴。

