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射傷川普槍手曾想「加入射擊俱樂部」　高中同學曝：技術太差被拒

▲▼暗殺川普的槍手身分曝光，為來自賓州的20歲長髮白人男性克魯克斯。（圖／翻攝自X）

▲川普在賓州造勢遇襲，20歲槍手克魯克斯被當場擊斃。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

美國前總統川普在賓州造勢遇襲，右耳中彈流血，20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）被當場擊斃。有消息指出，克魯克斯在高中時期曾試圖加入射擊俱樂部，但因技術不佳被拒絕。

根據《每日郵報》報導，克魯克斯是一名註冊的共和黨籍選民，他13日傍晚6時15分持AR式步槍在距離造勢舞台135公尺外的屋頂朝川普開槍，隨後遭擊斃。克魯克斯的高中同學透露，克魯克斯過去曾試圖加入校內射擊俱樂部。

貝塞爾公園中學（Bethel Park High School）射擊俱樂部現任隊長馬赫（Frederick Mach）表示，過去曾想加入校內射擊俱樂部，但因技術太差被婉拒。他的同學墨菲（Jameson Murphy）回憶說，克魯克斯在射擊測試中的成績經常脫靶，開槍後距離射擊目標差了20英尺（約6公尺）。

▲▼美國前總統川普在賓州造勢時遭遇槍擊，20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）被當場擊斃。（圖／路透）

▲克魯克斯過去曾試圖加入校內射擊俱樂部。（圖／路透）

當時和克魯克斯一起進行測試的邁爾斯（Jonathan Myers）則說，「他不僅沒有入選，還被要求不要回來，因為他的射擊太差了，被認為很危險。」

貝塞爾公園中學擁有一個50英尺長（約15公尺）、21英尺寬（約6.4公尺），共有7條射擊道的射擊場，而射擊隊的成員則使用德國安許姿（Anschutz）所生產的、0.22口徑的單發氣動步槍。

還有一名曾與克魯克斯同校的科勒（Jason Kohler）表示，克魯克斯在學校遭受霸凌，個性相當孤僻，他經常穿著狩獵服在學校裡出沒，遭其他學生嘲笑。

克魯克斯也曾在射擊課上講過一些關於在學校裡使用槍械的低級玩笑，這讓他的同學對他保持高度警戒。

克魯克斯2022年高中畢業後，曾在護理之家擔任餐飲助理，聘僱克魯克斯的護理之家在聲明中表示，他們對此事件感到震驚與悲傷，因為當初要聘用克魯克斯前，有做過身家調查，他的背景沒有任何問題。

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