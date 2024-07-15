　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

警察早發現川普槍手！「沒帶槍」遭逼退　嫌下秒轉身朝舞台開槍

▲▼ 美國前總統川普13日出席賓州造勢活動遇襲。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國前總統川普13日出席賓州造勢活動遇襲。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國前總統川普13日在賓州的造勢活動上遭20歲槍手開槍攻擊，儘管他僅受到輕傷，但仍造成一名無辜支持者死亡。事後特勤局也被批維安漏洞，然而如今卻傳出，有警察在槍響不久前接獲通報，發現槍手在屋頂上，隨即上前查看，但因為身上沒有配槍，馬上遭持槍男子逼退，下一秒槍手便直接往川普方向開槍。

根據《每日郵報》報導，2名執法人員透露，在川普遭開槍攻擊之前，就有民眾注意到一名可疑男子爬上附近建築物的屋頂，因此隨即通報一旁的警察。一名警官獲報後，使用梯子爬上屋頂查看，沒想到便遇到手持步槍的20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）。

▲▼美國前總統川普在賓州造勢時遭遇槍擊，20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）被當場擊斃。（圖／路透）

▲犯案槍手年僅20歲，開槍後數秒就遭美國特勤局反狙擊手擊斃。（圖／路透）

克魯克斯發現有警察爬上屋頂後，隨即將步槍對準警察，將其逼退。由於該名警察身上並未配槍，因此立刻退下梯子。

克魯克斯下秒立刻向距離約130碼（約118公尺）外的川普開槍，數秒後，預先埋伏於其他制高點的美國特勤局反狙擊手立刻開槍擊斃克魯克斯。

巴特勒市（Butler）警長斯盧普（Michael T. Slupe）表示，當該名警官被克魯克斯用槍瞄準時，他正緊抓著屋頂的邊緣。由於當時他是被配置在外圍的警力，因此並沒有帶槍，當下只能立刻退回地面。斯盧普對《華盛頓郵報》表示，「他放手是因為他不想被殺。」

這場暗殺未遂事件被認為有巨大的安全疏失。聯邦調查局已針對此案展開調查，總統拜登也宣布將進行國家安全的「獨立審查」。

先前有指控稱，川普團隊曾要求在競選活動中加強維安，但遭到拒絕。不過特勤局否認了這些指控。

ET快訊
川普遇槍擊首度受訪　親曝躲過暗殺死劫、振臂高呼原因
快訊／富邦勇士宣布曾祥鈞離隊
殉職警妻PO捐款帳號「違法嗎」　她一查資料矇了：可能會被砲
三重警妻PO「郵局帳號」惹議　社會局回應了
家人面突跳車！29歲女國道遭輾斃　媽媽崩潰跪地
基隆警值班台遭撞亡「未達因公殉職」　撫恤金差726萬
柏油路高溫逾50度！6歲女童光腳走慘起水泡　2周內恐難下地
KID老婆「挺孕肚洗他的褲子」　回房目睹衝擊一幕：檢討自己

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普遇槍擊首度受訪　親曝躲過暗殺死劫、振臂高呼原因

夫妻拍到「槍手趴屋頂」瞄準川普　下秒連開多槍：警察看不到他

川普真的命大！最新音檔分析：槍手離講台只有110m　差1cm就被爆頭

幕僚證實：川普15日現身共和黨全代會　演說內容「全改」

轉頭看「這張圖」閃過子彈！　川普狂讚：邊境巡邏隊救了我

20歲槍手畢業影片曝！曾獲明星獎是資優生　FBI破解手機驚見2千線索

川普穿好鞋才下台！　前FBI官員批「若有第2槍手」：他早就死了

警察早發現川普槍手！「沒帶槍」遭逼退　嫌下秒轉身朝舞台開槍

美國特勤局「肉盾護川普」！　前成員解析暗殺全過程

拜登橢圓辦公室演說籲「降低政治熱度」　團結一致更重要

為何有些算命老師收費高　師傅揭：算得準業障纏身

川普中彈被特勤肉身保護　右耳爆血振臂高呼：戰鬥！

台學生時隔1年訪美寄宿家庭　Home妹見他驚喜現身爆哭

典典寶寶學用筷子吃飯「左右手都OK」　泳池滑倒...被劉子銓笑「狂記仇」XD

爸貼孕肚對女兒做胎前教育　她出生狂哭一聽暗號秒安靜

5億車聚！重機休息站開幕　顏清標騎250萬神車催油門

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

川普遇襲特勤開槍反擊　槍手被當場擊斃倒屋頂

黃子韜認愛徐藝洋！緋聞傳4年　曬親吻照：願我們永遠是我們

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

川普遇槍擊首度受訪　親曝躲過暗殺死劫、振臂高呼原因

夫妻拍到「槍手趴屋頂」瞄準川普　下秒連開多槍：警察看不到他

川普真的命大！最新音檔分析：槍手離講台只有110m　差1cm就被爆頭

幕僚證實：川普15日現身共和黨全代會　演說內容「全改」

轉頭看「這張圖」閃過子彈！　川普狂讚：邊境巡邏隊救了我

20歲槍手畢業影片曝！曾獲明星獎是資優生　FBI破解手機驚見2千線索

川普穿好鞋才下台！　前FBI官員批「若有第2槍手」：他早就死了

警察早發現川普槍手！「沒帶槍」遭逼退　嫌下秒轉身朝舞台開槍

美國特勤局「肉盾護川普」！　前成員解析暗殺全過程

拜登橢圓辦公室演說籲「降低政治熱度」　團結一致更重要

台灣「Nissan休旅Ariya」配備曝光！入手將比特斯拉Model Y更便宜

竹北爆怪男拿「棒棒糖」公園拐童：我是你爸媽朋友！特徵曝光

勞基法修正案三讀！勞工65歲強制退休解禁　可經勞雇雙方協商延後

川普遇槍擊首度受訪　親曝躲過暗殺死劫、振臂高呼原因

夫妻拍到「槍手趴屋頂」瞄準川普　下秒連開多槍：警察看不到他

快訊／高雄2小貨車路口對決！他闖紅燈「90度側翻」3人送醫

富邦勇士宣布曾祥鈞離隊　前年度進步獎得主前進日本職籃

富邦悍將流行音樂節大巨蛋開唱　韓國起亞虎啦啦隊韓風應援

大陸6月份房價繼續下跌　連跌12個月

北市地下道撞死單親爸！無照酒駕男賠450萬　獲輕判5年半定讞

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

國際熱門新聞

數學資優生成刺川兇手！車上家中搜出爆裂物

暗殺川普槍手曾想加射擊俱樂部　技術差遭拒

富士山「連環山難」已5死！日發布緊急警告

連8聲槍響！「槍手趴屋頂」最後身影曝光　

目擊者曝槍擊過程！　義消擋川普和槍手之間中彈亡

警察早發現川普槍手！「沒帶槍」遭逼退

歷史第一人！　YouTuber「MrBeast」訂閱人數突破3億

槍手刺殺川普　Discord找到他的帳號

日本車站月台「妹妹頭人偶」嚇壞人

勇母「移植子宮」給女兒　她成功產下男寶

川普遭暗殺！特勤幹員「光速跳上去」肉身保護

川普遇刺　50歲義消以身護家人中彈亡被譽英雄

川普遭暗殺　分析：極端政治語言惹禍

美聯社「川普遇襲照」成歷史經典　看好拿下普立茲獎

更多熱門

相關新聞

美國特勤局「肉盾護川普」！　前成員解析暗殺全過程

美國特勤局「肉盾護川普」！　前成員解析暗殺全過程

美國前總統川普13日在賓州造勢活動遇襲，特勤局第一時間大量人員湧上，團團包圍住他，接著在以自身為肉盾的情況下，不斷催促要盡快將川普轉移到安全地區。對此，特勤局前成員解析全過程，表示這些特勤局人員的迅速反應流程已是「教科書等級」。

拜登籲「降低政治熱度」　團結一致更重要

拜登籲「降低政治熱度」　團結一致更重要

暗殺川普槍手曾想加射擊俱樂部　技術差遭拒

暗殺川普槍手曾想加射擊俱樂部　技術差遭拒

川普維安失職？　FBI：特勤局需給答案

川普維安失職？　FBI：特勤局需給答案

美聯社「川普遇襲照」成歷史經典　看好拿下普立茲獎

美聯社「川普遇襲照」成歷史經典　看好拿下普立茲獎

關鍵字：

川普槍手襲擊維安漏洞支持者死亡北美要聞暗殺

讀者迴響

熱門新聞

即／29歲女國道突跳車　遭後車輾過慘死

殉職警妻子PO捐款帳號　警證實是真的

蔡依林心碎！　「痛別18歲愛兒」悲喊：還想再緊抱著你

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道　內行曝原因

數學資優生成刺川兇手！車上家中搜出爆裂物

快訊／PO帳號惹議！三重警妻「一早再發文」

恐怖瞬間畫面！桃園嚴重車禍1死5傷　男遭輾壓亡

她狂吼「求你放我走」衝出醫院　護理師嚇到魂快飛走

孫安佐「研發鋼鐵防彈背心」：想合作國防部！

愛吃辣＋喝酒！他KTV「高音突唱不上去」　半年後過世了

暗殺川普槍手曾想加射擊俱樂部　技術差遭拒

本周可能有颱風！　預估路徑曝

病毒大爆發！　全家都中鏢

富士山「連環山難」已5死！日發布緊急警告

更多

最夯影音

更多

為何有些算命老師收費高　師傅揭：算得準業障纏身

川普中彈被特勤肉身保護　右耳爆血振臂高呼：戰鬥！

台學生時隔1年訪美寄宿家庭　Home妹見他驚喜現身爆哭

典典寶寶學用筷子吃飯「左右手都OK」　泳池滑倒...被劉子銓笑「狂記仇」XD

爸貼孕肚對女兒做胎前教育　她出生狂哭一聽暗號秒安靜

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面