警察早發現川普槍手！「沒帶槍」遭逼退　嫌下秒轉身朝舞台開槍

▲ 美國前總統川普13日出席賓州造勢活動遇襲。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國前總統川普13日在賓州的造勢活動上遭20歲槍手開槍攻擊，儘管他僅受到輕傷，但仍造成一名無辜支持者死亡。事後特勤局也被批維安漏洞，然而如今卻傳出，有警察在槍響不久前接獲通報，發現槍手在屋頂上，隨即上前查看，但因為身上沒有配槍，馬上遭持槍男子逼退，下一秒槍手便直接往川普方向開槍。

根據《每日郵報》報導，2名執法人員透露，在川普遭開槍攻擊之前，就有民眾注意到一名可疑男子爬上附近建築物的屋頂，因此隨即通報一旁的警察。一名警官獲報後，使用梯子爬上屋頂查看，沒想到便遇到手持步槍的20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）。

▲犯案槍手年僅20歲，開槍後數秒就遭美國特勤局反狙擊手擊斃。（圖／路透）



克魯克斯發現有警察爬上屋頂後，隨即將步槍對準警察，將其逼退。由於該名警察身上並未配槍，因此立刻退下梯子。

克魯克斯下秒立刻向距離約130碼（約118公尺）外的川普開槍，數秒後，預先埋伏於其他制高點的美國特勤局反狙擊手立刻開槍擊斃克魯克斯。

巴特勒市（Butler）警長斯盧普（Michael T. Slupe）表示，當該名警官被克魯克斯用槍瞄準時，他正緊抓著屋頂的邊緣。由於當時他是被配置在外圍的警力，因此並沒有帶槍，當下只能立刻退回地面。斯盧普對《華盛頓郵報》表示，「他放手是因為他不想被殺。」

這場暗殺未遂事件被認為有巨大的安全疏失。聯邦調查局已針對此案展開調查，總統拜登也宣布將進行國家安全的「獨立審查」。

先前有指控稱，川普團隊曾要求在競選活動中加強維安，但遭到拒絕。不過特勤局否認了這些指控。