美國特勤局「肉盾護川普」！　前成員解析暗殺全過程

▲美國前總統川普遇襲，特勤局幹員迅速反應。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國前總統川普13日在賓州造勢活動遇襲，特勤局第一時間大量人員湧上，團團包圍住他，接著在以自身為肉盾的情況下，不斷催促要盡快將川普轉移到安全地區。對此，特勤局前成員解析全過程，表示這些特勤局人員的迅速反應流程已是「教科書等級」。

CNN報導，前特勤局幹員魏克洛（Jonathan Wackrow）表示，槍手試圖行刺川普的畫面，對一般人來說非常驚嚇，但對特勤局而言，「他們花了數千、數萬個小時演練，就是為了這個時刻。」

魏克洛指出，當天特勤局做出的所有反應都是教科書等級的，從辨識威脅（槍手）方向，「你可以看到在槍聲響起的當下，那些特勤局幹員立刻衝上台，並準確做出受訓所做的行為，就是全神貫注在受保護的目標上，不去管威脅。」外圍持步槍的幹員及其他單位人員如佔據高處的狙擊手，則負責快速辨識並處理掉威脅。

「你可以看到他們把自己的身體擋在槍手和川普之間，這樣就會由他們來吸收任何可能的第二波攻擊」，魏克洛說，在把川普壓在地上保護的同時，他們也在快速確認他身上的傷勢，同時從耳機接聽外圍其他幹員回報的最新情況，「我們確實可以從影片中聽到，他們收到的指示是，暫時還不能移動川普。」

特勤局第一時間並未移動川普，等到威脅被移除後，為了避免可能的第二波攻擊，特勤局人員間互相大喊溝通，要將受保護目標轉移動到安全空間，他們當下決定將川普移動到裝甲車上。

到裝甲車上後，由醫護人員對川普進行第二次傷勢評估，確保沒有任何緊急情況。與此同時，裝甲車正在快速離開案發現場。

「我必須強調」，魏克洛說，畫面上所有特勤局人員行動的畫面都是高度偕同合作的結果，「他們無時無刻在思考應對這類事件的方式」。